Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

В Турции суд признал незаконной продажу участка для посольства США

Верховный конституционный суд Турции признал незаконной продажу США участка в Анкаре, на котором построено здание посольства США, через месяц суд пересмотрит иск и может признать здание незаконной постройкой, сообщила газета Sözcü.

Участок площадью в 37 тысяч квадратных метров в районе Чукурамбар в турецкой столице был приобретен американской дипмиссией в 2017 году.

Изначально данный участок был частью Лесной фермы основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, завещавшего территорию народу. Иск был подан бывшим главой Палаты архитекторов Анкары Тезджаном Джанданом.

По данным издания, США приобрели участок за 88 миллионов долларов и потратили еще 580 миллионов на строительство здания дипмиссии.

