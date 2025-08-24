Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку

Сегодня в Баку стартовал Сабаильский этап Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3.

В турнире, игры которого проходят на площади Фонтанов, участвуют 16 команд, в том числе и сборная Азербайджана. Наша команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Арики Картер и Татьяны Денискиной на групповой стадии проиграла Чехии (15:17) и обыграла Филиппины (21:14). Заняв 2-е место в группе, Азербайджан вышел в четвертьфинал, где завтра сыграет с румынским клубом «Рапид».

Между тем проведение матчей на сооруженной на площади Фонтанов арене вызвало большой интерес у публики. Трибуны были заполнены, атмосфера была праздничной.

Ранее этапы Женской серии проходили в Марселе, Вене, Уланбаторе, Орлеане, Бухаресте, Джакарте, Эдмонтоне и Бордо. Также по разу соревнования принимали Sea Breeze и Сумгаит.