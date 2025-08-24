Туристке грозит тюрьма за танец в Турции

Турецкие власти возбудили уголовное дело против туристки, станцевавшей на флагштоке в популярном туристическом регионе Каппадокия.

На видеозаписи, сделанной в одной из ключевых туристических точек Каппадокии, видно, как девушка забирается на флагшток и демонстрирует акробатические элементы. Видео разлетелось в социальных сетях. Действия туристки были расценены как неуважение к государственному флагу.

Теперь девушке грозит тюремное заключение от одного года до трех лет. Прокуратура квалифицировала ее действия как оскорбление государственных символов и унижение турецкой нации или ее институтов. Имя нарушительницы и ее гражданство не разглашаются. Также остается неясным, покинула ли туристка территорию Турции или была задержана местными правоохранительными органами.