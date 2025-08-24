USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Пентагон поставил подножку Украине

01:16 498

Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров», - говорится в публикации издания со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, удары американскими дальнобойными системами ATACMS не наносятся с конца весны - один раз с того момента Киев пытался использовать их для удара вглубь РФ, однако получил запрет от США.

Прежний глава Белого дома Джо Байден под самый конец своего срока снял запрет на удары баллистическими тактическими ракетами ATACMS по территории России, о чем до этого долгое время просил Киев.

Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az
23 августа 2025, 22:53 2322
Пентагон поставил подножку Украине
Пентагон поставил подножку Украине
01:16 499
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку ФОТО
00:15 1104
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
23 августа 2025, 18:23 6502
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
23 августа 2025, 23:39 1971
США готовятся к ядерному конфликту?
США готовятся к ядерному конфликту?
23 августа 2025, 23:17 1946
В России предъявили обвинение Маркаряну
В России предъявили обвинение Маркаряну обновлено 22:51; видео
23 августа 2025, 22:51 4676
Московские аэропорты парализованы
Московские аэропорты парализованы обновлено 00:57; видео
00:57 9654
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
23 августа 2025, 21:25 2694
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
23 августа 2025, 19:16 5259
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
23 августа 2025, 13:14 4961

ЭТО ВАЖНО

Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az
23 августа 2025, 22:53 2322
Пентагон поставил подножку Украине
Пентагон поставил подножку Украине
01:16 499
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку ФОТО
00:15 1104
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
23 августа 2025, 18:23 6502
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
23 августа 2025, 23:39 1971
США готовятся к ядерному конфликту?
США готовятся к ядерному конфликту?
23 августа 2025, 23:17 1946
В России предъявили обвинение Маркаряну
В России предъявили обвинение Маркаряну обновлено 22:51; видео
23 августа 2025, 22:51 4676
Московские аэропорты парализованы
Московские аэропорты парализованы обновлено 00:57; видео
00:57 9654
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
23 августа 2025, 21:25 2694
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
23 августа 2025, 19:16 5259
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
23 августа 2025, 13:14 4961
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться