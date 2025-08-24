Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров», - говорится в публикации издания со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, удары американскими дальнобойными системами ATACMS не наносятся с конца весны - один раз с того момента Киев пытался использовать их для удара вглубь РФ, однако получил запрет от США.

Прежний глава Белого дома Джо Байден под самый конец своего срока снял запрет на удары баллистическими тактическими ракетами ATACMS по территории России, о чем до этого долгое время просил Киев.