Если с треском увольняют главу военной разведки…

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
Глава Пентагона Пит Хегсет уволил главу военной разведки США Джеффри Круза. Причина увольнения не раскрывается, однако как сообщают осведомленные источники она связана с черновиком доклада, подготовленного генерал-лейтенантом и его командой по поводу результатов военного удара США по Ирану.

Этот доклад привел в бешенство президента Дональда Трампа. Тот неоднократно заявлял, что ядерные центры Ирана полностью уничтожены, «стерты», как он говорил, с лица земли. Однако военная разведка утверждает, что это совсем не так, иранская ядерная программа была всего лишь отброшена и не на годы назад, а всего лишь на несколько месяцев. Кстати, haqqin.az вскоре после бомбардировки ядерного центра в Фордо, ссылаясь на мнение многих независимых экспертов также писал, что заявление о полном уничтожении этого объекта сильно преувеличено.

В 2017 году Круз подготовил доклад о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США

Джеффри Круз является одним из наиболее опытных и компетентных генералов в Пентагоне. Он руководил операциями военной разведки в Афганистане, Пакистан и Индо-Тихоокеанском регионе. В министерстве обороны США есть разведслужбы в каждом из родов войск. И они остаются целыми и невредимыми. Под раздачу попала только главная из них. Она, как пишет New York Times, стал «cкладом ненужных бракованных игрушек».

Причина не только в докладе по Ирану, выводы которого полостью противоречат бравурным заявлениям Белого дома. Вашингтонские инсайдеры говорят, что есть и другие причины. В 2017 года DIA подготовила доклады о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США. Вот этого Трамп точно не мог простить Крузу и лишь ждал момента, чтобы дать своему военному министру команду «фас».

Круз был поставлен во главе разведки Пентагона Джо Байденом. Вашингтонские военные эксперты говорят, что Трамп намерен уволить всех генералов и высших офицеров, которые пришли в «пятиугольник» при его предшественнике. Хегсет уже успел уволить главу Объединенного комитета начальников штабов армии Чарльза Брауна. В апреле он указал на дверь Тимоти Хо, главе Агентства национальной безопасности и вице-адмиралу Шошане Четфильд, которая работала в НАТО.

Ушли и вице-адмирала Лакор

Теперь вместе с Крузом без работы остались вице-адмирал Нэнси Лакор, которая возглавляла Военно-морской резерв, адмирал Милтон Сендс, командовавший «морскими котиками» и другие военачальники.

Новая масштабная волна увольнений вызвала возмущение в Конгрессе. Марк Уорнер, вице-председатель сенатского комитета по разведке напрямую связал отставку Круза с его докладом по Ирану.

«Честный основанный на фактах анализ — это то, что мы хотим получать от наших разведывательных агентств независимо от того, совпадает ли это с нарративом Белого дома или нет, - сказал он. - Когда экспертиза искажена или реальность замалчивается, это идет только на руку нашим противникам и делает Америку уязвимой».

Демократ Дим Хаймс, ведущий член комитета по разведке палаты представителей призывает администрацию Трампа предоставить Конгрессу объяснения того, почему был уволен Круз. «В противном случае мы будет относиться к этому как к очередному политически мотивированному решению, чтобы посеять в разведывательных сообществах атмосферу страха».

Эти сообщества стало трясти сразу после вступления Трампа в должность. И о каком честном и объективном расследовании может идти речь в такой обстановке?

Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az
23 августа 2025, 22:53 2323
Пентагон поставил подножку Украине
Пентагон поставил подножку Украине
01:16 502
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку ФОТО
00:15 1107
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
23 августа 2025, 18:23 6502
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
23 августа 2025, 23:39 1971
США готовятся к ядерному конфликту?
США готовятся к ядерному конфликту?
23 августа 2025, 23:17 1946
В России предъявили обвинение Маркаряну
В России предъявили обвинение Маркаряну обновлено 22:51; видео
23 августа 2025, 22:51 4677
Московские аэропорты парализованы
Московские аэропорты парализованы обновлено 00:57; видео
00:57 9656
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
23 августа 2025, 21:25 2694
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
23 августа 2025, 19:16 5259
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
23 августа 2025, 13:14 4961

