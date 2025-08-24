Если с треском увольняют главу военной разведки…

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил главу военной разведки США Джеффри Круза. Причина увольнения не раскрывается, однако как сообщают осведомленные источники она связана с черновиком доклада, подготовленного генерал-лейтенантом и его командой по поводу результатов военного удара США по Ирану. Этот доклад привел в бешенство президента Дональда Трампа. Тот неоднократно заявлял, что ядерные центры Ирана полностью уничтожены, «стерты», как он говорил, с лица земли. Однако военная разведка утверждает, что это совсем не так, иранская ядерная программа была всего лишь отброшена и не на годы назад, а всего лишь на несколько месяцев. Кстати, haqqin.az вскоре после бомбардировки ядерного центра в Фордо, ссылаясь на мнение многих независимых экспертов также писал, что заявление о полном уничтожении этого объекта сильно преувеличено.

Джеффри Круз является одним из наиболее опытных и компетентных генералов в Пентагоне. Он руководил операциями военной разведки в Афганистане, Пакистан и Индо-Тихоокеанском регионе. В министерстве обороны США есть разведслужбы в каждом из родов войск. И они остаются целыми и невредимыми. Под раздачу попала только главная из них. Она, как пишет New York Times, стал «cкладом ненужных бракованных игрушек». Причина не только в докладе по Ирану, выводы которого полостью противоречат бравурным заявлениям Белого дома. Вашингтонские инсайдеры говорят, что есть и другие причины. В 2017 года DIA подготовила доклады о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США. Вот этого Трамп точно не мог простить Крузу и лишь ждал момента, чтобы дать своему военному министру команду «фас». Круз был поставлен во главе разведки Пентагона Джо Байденом. Вашингтонские военные эксперты говорят, что Трамп намерен уволить всех генералов и высших офицеров, которые пришли в «пятиугольник» при его предшественнике. Хегсет уже успел уволить главу Объединенного комитета начальников штабов армии Чарльза Брауна. В апреле он указал на дверь Тимоти Хо, главе Агентства национальной безопасности и вице-адмиралу Шошане Четфильд, которая работала в НАТО.