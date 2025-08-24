Если с треском увольняют главу военной разведки…

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил главу военной разведки США Джеффри Круза. Причина увольнения не раскрывается, однако как сообщают осведомленные источники она связана с черновиком доклада, подготовленного генерал-лейтенантом и его командой по поводу результатов военного удара США по Ирану.
Этот доклад привел в бешенство президента Дональда Трампа. Тот неоднократно заявлял, что ядерные центры Ирана полностью уничтожены, «стерты», как он говорил, с лица земли. Однако военная разведка утверждает, что это совсем не так, иранская ядерная программа была всего лишь отброшена и не на годы назад, а всего лишь на несколько месяцев. Кстати, haqqin.az вскоре после бомбардировки ядерного центра в Фордо, ссылаясь на мнение многих независимых экспертов также писал, что заявление о полном уничтожении этого объекта сильно преувеличено.
Джеффри Круз является одним из наиболее опытных и компетентных генералов в Пентагоне. Он руководил операциями военной разведки в Афганистане, Пакистан и Индо-Тихоокеанском регионе. В министерстве обороны США есть разведслужбы в каждом из родов войск. И они остаются целыми и невредимыми. Под раздачу попала только главная из них. Она, как пишет New York Times, стал «cкладом ненужных бракованных игрушек».
Причина не только в докладе по Ирану, выводы которого полостью противоречат бравурным заявлениям Белого дома. Вашингтонские инсайдеры говорят, что есть и другие причины. В 2017 года DIA подготовила доклады о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США. Вот этого Трамп точно не мог простить Крузу и лишь ждал момента, чтобы дать своему военному министру команду «фас».
Круз был поставлен во главе разведки Пентагона Джо Байденом. Вашингтонские военные эксперты говорят, что Трамп намерен уволить всех генералов и высших офицеров, которые пришли в «пятиугольник» при его предшественнике. Хегсет уже успел уволить главу Объединенного комитета начальников штабов армии Чарльза Брауна. В апреле он указал на дверь Тимоти Хо, главе Агентства национальной безопасности и вице-адмиралу Шошане Четфильд, которая работала в НАТО.
Теперь вместе с Крузом без работы остались вице-адмирал Нэнси Лакор, которая возглавляла Военно-морской резерв, адмирал Милтон Сендс, командовавший «морскими котиками» и другие военачальники.
Новая масштабная волна увольнений вызвала возмущение в Конгрессе. Марк Уорнер, вице-председатель сенатского комитета по разведке напрямую связал отставку Круза с его докладом по Ирану.
«Честный основанный на фактах анализ — это то, что мы хотим получать от наших разведывательных агентств независимо от того, совпадает ли это с нарративом Белого дома или нет, - сказал он. - Когда экспертиза искажена или реальность замалчивается, это идет только на руку нашим противникам и делает Америку уязвимой».
Демократ Дим Хаймс, ведущий член комитета по разведке палаты представителей призывает администрацию Трампа предоставить Конгрессу объяснения того, почему был уволен Круз. «В противном случае мы будет относиться к этому как к очередному политически мотивированному решению, чтобы посеять в разведывательных сообществах атмосферу страха».
Эти сообщества стало трясти сразу после вступления Трампа в должность. И о каком честном и объективном расследовании может идти речь в такой обстановке?