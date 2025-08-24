USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Лидер Индии об упущенных возможностях

Индия с 2014 года решила «не упускать ни одной возможности», заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на форуме The Economic Times World Leaders.

Моди критически оценил действия предыдущего правительства Индии, отметив, что оно «упустило множество возможностей»: «В наших ежедневных разговорах мы часто используем выражение «упустить автобус», то есть возможность приходит, но проходит мимо нас. В нашей стране во времена предыдущих правительств были упущены даже возможности в области технологий и промышленности. Сегодня я пришел сюда не для того, чтобы кого-то критиковать. Но в демократии сравнения иногда помогают лучше понять ситуацию», - сказал он.

Моди также заявил, что предыдущие правительства держали народ в рамках электоральной политики: «Их мысли не выходили за пределы выборов. Они считали, что передовые технологии — дело развитых стран. Когда понадобится, мы просто будем импортировать их оттуда. Именно поэтому наша страна на протяжении многих лет отставала от других.

Поэтому после 2014 года Индия изменила подход. Страна решила, что не упустит ни одной возможности. Напротив, мы займем место водителя и будем двигаться вперед», - добавил он.

