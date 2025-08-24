В России-бензоколонке перебои с бензином

Из Украины постоянно приходят новости о новых соглашениях с западными партнерами на финансирование программ производства дронов и ракетного вооружения. Речь идет о контрактах на сотни миллионов долларов. Во время последнего визита в Вашингтон Зеленский обговаривал с Трампом сделку на 50 миллиардов долларов на ближайшие пять лет по производству дронов - по десять миллионов БПЛА в год. 21 августа Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за то, что тот сдерживал удары Украины по территории России: «Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика». Закончил свой пост президент США интригующей фразой: «Впереди интересные времена!» Многие ее сочли намеком на грядущее предоставление Украине новых возможностей для дальних ударов по России.

На днях была презентована украинская крылатая ракета «Фламинго» с полетной дальностью до трех тысяч километров и весом боевой части в 1000-1200 килограммов. Уже в октябре намечено производить по семь ракет в сутки. В войне с Россией, а в дальнейшем, после прекращения боевых действий, в сдерживании новой агрессии ключевую роль будут играть возможности Украины наносить чувствительные удары по целям на территории противника. О том, насколько это эффективно, свидетельствуют результаты систематических атак топливной инфраструктуры противника. Регулярно «обрабатывать» российские нефтеперерабатывающие мощности украинские дроны начали в феврале-марте этого года, когда было осуществлено не менее шести успешных атак по предприятиям в Краснодарском крае и Самарской области. Уже тогда российское правительство приняло решение о временном запрете экспорта бензина, чтобы воспрепятствовать возникновению дефицита горючего в стране. Но затем начались мучительные попытки Белого дома добиться прекращения огня, и в результате негласных договоренностей Украина прекратила удары по энергетической инфраструктуре. Возобновились они уже летом, когда стало ясно, что Путин игнорирует призывы к прекращению огня. И эффект не заставил себя ждать.

Сейчас многие российские регионы переживают серьезные проблемы с горючим. Соцсети приносят фото и видео огромных очередей на заправках, вдоль дорог выстраиваются фуры дальнобойщиков с пустыми бензобаками. Цены на бензин по нескольку раз в месяц бьют исторические рекорды. С начала лета оптовые цены на А-95 на российской бирже выросли на 35%, за август – на 8%, а с начала года - более чем на 50%. А-92 прибавил 40%. Интересно, что среди регионов, испытывающих острый дефицит и перебои поставок топлива, помимо Крыма и оккупированных территорий, - Забайкалье, Приморский край и даже Курильские острова, куда пока украинские дроны и ракеты не долетали. На Курилах, сообщают, существует официальный запрет на заправку более десяти литров А-95 «в одни руки». В Забайкалье горючее выделяют только водителям предприятий по специальным топливным картам. Дело в том, что под ударами оказались НПЗ в европейской части России, где сосредоточена нефтепереработка и потребление горючего. Украинские атаки выбили, по разным оценкам, от восьми до 14% производства, установки первичной переработки встали на ремонт, который занимает минимум несколько недель, а то и дольше, с учетом повторных ударов.

В это время дефицит пытаются перекрыть за счет сибирских НПЗ, но именно они восполняли недостаток мощностей дальневосточных, довольно небольших нефтеперерабатывающих предприятий. В результате ударов по НПЗ на западе России проблемы с топливом выплыли на ее востоке. Устранение прерванных цепочек поставок также усложняется перегруженностью железных дорог и недостатком топливных цистерн. Частично дефицит связан с тем, что рост оптовых цен выбивает с рынка небольшие сети АЗС, которые с начала августа работают в убыток. По данным аналитиков компании «Петромаркет», на 1 августа средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС составляет минус 1,1 руб. на литр для АИ-92 и –1,4 руб. на литр для АИ-95. Разница в цене между крупными сетями заправок и независимыми продавцами может составлять до пяти рублей и больше. На дефицит влияют и ожидания потребителей. Не видя причин, по которым проблемы с поставками рассосутся в ближайшем будущем, они пытаются создать запасы, выкупая при возможности большие объемы, особенно это касается крупных логистических компаний и других предприятий, чья работа связана с большим потреблением горючего.