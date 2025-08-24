USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

В Сербии крупные протесты

ВИДЕО
02:04 375

В Сербии протестующие заблокировали круговую развязку на въезде в город Обреновац, что спровоцировало огромную пробку.

Протесты идут по всей стране уже не первый день. Активисты требуют досрочных парламентских выборов.

Ранее протестующие повредили окна в штаб-квартире правящей Сербской прогрессивной партии. Президент страны Александр Вучич пообещал привести к ответу и наказать участников беспорядков в разных городах.

Протесты в Сербии начались после обрушения крыши на вокзале в Нови-Саде в 2024 году, тогда погибли 14 человек.

Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 195
Солдаты Северной Кореи вторглись в Южную Корею
Солдаты Северной Кореи вторглись в Южную Корею
02:56 641
В руках ребенка фотография украинского солдата
В руках ребенка фотография украинского солдата объектив haqqin.az
02:37 484
Украина через шесть недель получит тысячи американских ракет
Украина через шесть недель получит тысячи американских ракет
02:14 729
В Сербии крупные протесты
В Сербии крупные протесты ВИДЕО
02:04 376
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция
01:32 1394
Асадов убирают с банкнот и сокращают нули
Асадов убирают с банкнот и сокращают нули актуальный комментарий
23 августа 2025, 21:18 2698
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az
23 августа 2025, 22:53 2708
Пентагон поставил подножку Украине
Пентагон поставил подножку Украине
01:16 1248
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку ФОТО
00:15 1531
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
23 августа 2025, 18:23 6860

