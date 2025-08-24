В Сербии крупные протесты

В Сербии протестующие заблокировали круговую развязку на въезде в город Обреновац, что спровоцировало огромную пробку.
Протесты идут по всей стране уже не первый день. Активисты требуют досрочных парламентских выборов.
Ранее протестующие повредили окна в штаб-квартире правящей Сербской прогрессивной партии. Президент страны Александр Вучич пообещал привести к ответу и наказать участников беспорядков в разных городах.
Протесты в Сербии начались после обрушения крыши на вокзале в Нови-Саде в 2024 году, тогда погибли 14 человек.
