Украина через шесть недель получит тысячи американских ракет

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 управляемых ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве, поставка оружия запланирована через шесть недель.

«На этой неделе администрация одобрила продажу 3 350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель», — приводит издание слова двух американских чиновников.

По их данным, общая стоимость пакета вооружения составляет 850 миллионов долларов. В него включены не только ракеты, но и иное военное имущество. Существенная часть расходов на поставку покрывается европейскими союзниками Украины.

Ракеты ERAM имеют дальность от 241 до 450 километров. Для их применения потребуется согласование с Пентагоном, подчеркивает газета.