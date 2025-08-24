USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

В руках ребенка фотография украинского солдата

02:37 486

Претория (ЮАР). Демонстранты пытаются проникнуть в Министерство торговли во время акции с требованием ввести эмбарго на поставки угля в Израиль

Бухарест (Румыния). В руках ребенка фотография украинского военнослужащего во время акции солидарности с Украиной

Вашингтон (США). Полицейские проверяют людей на автобусной станции

Газа (Палестина). Закат над сектором Газа, вид со стороны Израиля

Оренсе (Испания). Лесные пожары в Испании

Пекин. Китай готовится к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии

Александрия (Египет). Древние артефакты извлекли со дна Средиземного моря

Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 195
Солдаты Северной Кореи вторглись в Южную Корею
Солдаты Северной Кореи вторглись в Южную Корею
02:56 644
В руках ребенка фотография украинского солдата
В руках ребенка фотография украинского солдата объектив haqqin.az
02:37 487
Украина через шесть недель получит тысячи американских ракет
Украина через шесть недель получит тысячи американских ракет
02:14 731
В Сербии крупные протесты
В Сербии крупные протесты ВИДЕО
02:04 376
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция
01:32 1394
Асадов убирают с банкнот и сокращают нули
Асадов убирают с банкнот и сокращают нули актуальный комментарий
23 августа 2025, 21:18 2699
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az
23 августа 2025, 22:53 2709
Пентагон поставил подножку Украине
Пентагон поставил подножку Украине
01:16 1250
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку ФОТО
00:15 1532
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
23 августа 2025, 18:23 6861

