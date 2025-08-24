В руках ребенка фотография украинского солдата

Претория (ЮАР). Демонстранты пытаются проникнуть в Министерство торговли во время акции с требованием ввести эмбарго на поставки угля в Израиль
Бухарест (Румыния). В руках ребенка фотография украинского военнослужащего во время акции солидарности с Украиной
Вашингтон (США). Полицейские проверяют людей на автобусной станции
Газа (Палестина). Закат над сектором Газа, вид со стороны Израиля
Оренсе (Испания). Лесные пожары в Испании
Пекин. Китай готовится к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии
Александрия (Египет). Древние артефакты извлекли со дна Средиземного моря