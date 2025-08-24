USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Пентагон блокирует применение дальнобойного оружия по России

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, авторитетный Wall Street Journal, отмечающий, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Разрешать подобные удары может только лично министр обороны Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США, подтвердили два американских и один британский источник, пишет ВВС.

Разработал эту процедуру замминистра обороны Элбридж Колби. Он известен тем, что считает противостояние с Китаем на тихоокеанском театре настолько важной задачей, что ради этого можно пожертвовать военными обязательствами США в других регионах мира. В СМИ его также связывали с кратковременной приостановкой поставок Украине в начале июля.

Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории, отмечает WSJ. Президент Дональд Трамп на этой неделе писал в соцсетях о том, что войну невозможно выиграть, ограничиваясь оборонительными действиями, однако ни к каким практическим последствиям, по словам собеседников газеты, это выступление не привело.

Пентагон, представители Украины и британское правительство не ответили на просьбы газеты о комментарии.

