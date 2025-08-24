Солдаты Северной Кореи вторглись в Южную Корею

Около 30 военнослужащих Северной Кореи пересекли границу с Южной Кореей. Армия Южной Кореи открыла предупредительный огонь.
Об этом сообщает информационное агентство Южной Кореи - Рёнхап.
