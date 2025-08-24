Голод в Газе и выставка тыкв в Германии

Хан-Юнис (Газа). Голод в Газе
Нью-Йорк (США). Акция протеста родственников погибших от наркотика - фентанила
Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын наградил северокорейских военных за участие в войне в Украине
Константиновка (Украина). Пожар в жилом доме, возникший после российского обстрела города
Хайдарабад (Пакистан). Дожди и наводнения в Пакистане привели к гибели по меньшей мере 748 человек
Диярбакыр (Турция). Помидоры солят и оставляют под палящим солнцем до заката, чтобы обеспечить естественную сушку
Людвигсбург (Германия). Выставка тыкв