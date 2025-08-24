USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Кровопролитные бои в Харьковской области

03:13 247

Российские военнослужащие, продвигаясь по разным направлениям у населенного пункта Глущенково Харьковской области, вбивают клин в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командование ВСУ перебросило к Глущенково довольно серьезную группировку украинских войск.

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Глущенкова могу сказать, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб. Они продвигаются по разным направлениям и, естественно, там, где есть возможность, наши военнослужащие вбивают клин в глубину обороны противника", - сказал он.

Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 196
Солдаты Северной Кореи вторглись в Южную Корею
Солдаты Северной Кореи вторглись в Южную Корею
02:56 650
В руках ребенка фотография украинского солдата
В руках ребенка фотография украинского солдата объектив haqqin.az
02:37 490
Украина через шесть недель получит тысячи американских ракет
Украина через шесть недель получит тысячи американских ракет
02:14 735
В Сербии крупные протесты
В Сербии крупные протесты ВИДЕО
02:04 379
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция
01:32 1398
Асадов убирают с банкнот и сокращают нули
Асадов убирают с банкнот и сокращают нули актуальный комментарий
23 августа 2025, 21:18 2700
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az
23 августа 2025, 22:53 2709
Пентагон поставил подножку Украине
Пентагон поставил подножку Украине
01:16 1252
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку
Баскетбольный праздник на площади Фонтанов в Баку ФОТО
00:15 1533
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
23 августа 2025, 18:23 6863

