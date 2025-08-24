Кровопролитные бои в Харьковской области

Российские военнослужащие, продвигаясь по разным направлениям у населенного пункта Глущенково Харьковской области, вбивают клин в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командование ВСУ перебросило к Глущенково довольно серьезную группировку украинских войск.
Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Касаемо Глущенкова могу сказать, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб. Они продвигаются по разным направлениям и, естественно, там, где есть возможность, наши военнослужащие вбивают клин в глубину обороны противника", - сказал он.