Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод

Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что над портом Усть-Луга были уничтожены десять беспилотников. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС», - написал он, добавив, что пострадавших, предварительно, нет.

Reuters указывает, что в порту Усть-Луга расположен комплекс НОВАТЭКа по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) номинальной мощностью 9 миллионов тонн в год, перерабатывающий СГК в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), готовая продукция отгружается на экспорт морским транспортом. По данным компании, за первое полугодие 2025 года объем переработки конденсата на комплексе составил 4,2 миллиона тонн.

Вечером 23 августа мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Пушкинском и Красносельском районах города. Пострадавших нет, однако жилой комплекс «Огни Залива» получил небольшие повреждения.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в телеграм-канале сообщил, что дроны атаковали «промышленное предприятие» в Сызрани, предварительно, погибших и пострадавших нет. Телеграм-каналы пишут, что БПЛА ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу. По словам губернатора, жителей города заблаговременно предупредили об угрозе атаки посредством оповещения через сирены и объявлений через громкоговорители. В Самарской области сейчас действует план «Ковер», воздушное пространство над регионом закрыто.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал Советский район Брянска. В результате атаки был поврежден фасад и остекление в нескольких квартирах многоквартирного дома. Пострадавших, по информации главы региона, нет.

Беспилотник ВСУ также был сбит рядом с Курской АЭС, сообщила пресс-служба станции. При падении дрон взорвался.

В ночь на 24 августа беспилотники атаковали также Ростовскую область. Опасность атаки дронов была объявлена в том числе в Ставропольском и Краснодарском краях, в Белгородской области. Полеты временно ограничивали аэропорты Волгограда и Казани, Пензы, Ульяновска, Саратова, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги, Ижевска и других городов. В Минобороны РФ заявили, что за ночь над российскими регионами сбито 95 украинских БПЛА.