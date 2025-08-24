USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Ким лично контролировал испытания новых зенитных ракет

09:38 412

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания новых зенитных ракет ПВО. Об этом сообщает государственное северокорейское информагентство KCNA.

По данным агентства, Ким Чен Ын наблюдал за испытанием двух новых типов зенитных ракет. Также на испытаниях присутствовали высокопоставленные военные чиновники, которые оценивали боевые возможности новых систем ПВО.

Агентство отмечает, что в ракетах используются собственные особые технологии, обеспечивающие борьбу с воздушными целями.

Новые испытания зенитных ракет прошли на фоне ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США, которые сейчас продолжаются. В Северной Корее заявляют, что эти учения носят «враждебный характер».

Ранее 24 августа Yonhap News Agency сообщило, что около 30 военнослужащих Северной Кореи пересекли межкорейскую границу, это вызвало предупредительные выстрелы. Позднее оно сообщило, что северокорейские военные пересекли границу «для проведения строительных и ремонтных работ».

