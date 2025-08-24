Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил украинцев с Днем независимости и поблагодарил украинских военных за ее защиту, передает Интерфакс-Украина.

«…Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст свою независимость», - написал он в Телеграме.

По словам главнокомандующего, независимость не дарят, за нее борются и утверждают, ведь это дело сильных. «Настоящая независимость невозможна без сильной и современной армии. За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего...» - добавил он.

Сырский убежден, что Украина отстоит свою независимость, а ее лучший гарант - это армия.