USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

$700 миллионов на ПВО для Украины

10:48 1090

Власти Норвегии выделили 7 млрд крон ($696 млн) на средства ПВО для Украины, которые будут поставлены из Германии, следует из заявления норвежского правительства.

Осло и Берлин также профинансируют поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом. В настоящее время они находятся в Германии и будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки, говорится в пресс-релизе.

США подтвердили, что компенсируют ФРГ переданные комплексы, а Норвегия обязалась выделить финансирование для их замены.

В июле президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте запустили новый механизм поддержки Украины. Он предполагает выкуп необходимого Украине вооружения из американских запасов за счет европейских стран, а также Канады. Каждый из пакетов будет включать технику и снаряды на сумму около $500 млн. 

В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 1974
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 4906
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 842
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 1071
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 4275
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
11:28 1285
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
11:17 2426
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
11:12 1610
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
10:31 3434
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
09:55 3308
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 2920

ЭТО ВАЖНО

В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 1974
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 4906
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 842
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 1071
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 4275
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
11:28 1285
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
11:17 2426
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
11:12 1610
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
10:31 3434
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
09:55 3308
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 2920
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться