Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным

Архиепископ Православной церкви в Америке (ПЦА) Алексий, встретившийся с президентом России Владимиром Путиным во время его визита на Аляску 15 августа, извинился за эту встречу и «скандал, который спровоцировал». Как сообщает Deutshe Welle, обращение архиепископа Ситкинского и Аляскинского Алексия (в миру Джона Трейдера) опубликовано на сайте ПЦА.

В заявлении, адресованном предстоятелю ПЦА митрополиту Тихону, Алексий принес «искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение» из-за его действий. «Прошу прощения у всех, кого мои действия ранили или огорчили, особенно у тех, кто потерял близких», - говорится в заявлении.

По словам архиепископа, он «приветствовал» Владимира Путина в Анкоридже «в атмосфере мирного гостеприимства после трех дней молитвы о мире, проведенной всей епархией». Однако с тех пор Алексий, по его словам, получил от многих людей упреки за то, что он не обратился к Путину напрямую с призывом к миру в Украине.

В то же время предстоятель ПЦА митрополит Тихон в своем заявлении отметил, что Алексий встретился с Путиным по собственной инициативе, не получив разрешения Синода (коллегиальный орган управления поместной церкви - ред.). Митрополит также подчеркнул, что ПЦА была «одной из первых Православных Церквей, которые ясно и неоднократно осудили агрессию против Украины».

Православная церковь в Америке имеет статус автокефальной, то есть независима от других поместных церквей, в частности от Русской православной церкви (РПЦ).