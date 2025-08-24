USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным

10:56 2035

Архиепископ Православной церкви в Америке (ПЦА) Алексий, встретившийся с президентом России Владимиром Путиным во время его визита на Аляску 15 августа, извинился за эту встречу и «скандал, который спровоцировал». Как сообщает Deutshe Welle, обращение архиепископа Ситкинского и Аляскинского Алексия (в миру Джона Трейдера) опубликовано на сайте ПЦА.

В заявлении, адресованном предстоятелю ПЦА митрополиту Тихону, Алексий принес «искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение» из-за его действий. «Прошу прощения у всех, кого мои действия ранили или огорчили, особенно у тех, кто потерял близких», - говорится в заявлении.

По словам архиепископа, он «приветствовал» Владимира Путина в Анкоридже «в атмосфере мирного гостеприимства после трех дней молитвы о мире, проведенной всей епархией». Однако с тех пор Алексий, по его словам, получил от многих людей упреки за то, что он не обратился к Путину напрямую с призывом к миру в Украине.

В то же время предстоятель ПЦА митрополит Тихон в своем заявлении отметил, что Алексий встретился с Путиным по собственной инициативе, не получив разрешения Синода (коллегиальный орган управления поместной церкви - ред.). Митрополит также подчеркнул, что ПЦА была «одной из первых Православных Церквей, которые ясно и неоднократно осудили агрессию против Украины».

Православная церковь в Америке имеет статус автокефальной, то есть независима от других поместных церквей, в частности от Русской православной церкви (РПЦ).

В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 1979
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 4906
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 842
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 1072
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 4275
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
11:28 1288
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
11:17 2427
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
11:12 1610
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
10:31 3436
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
09:55 3309
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 2920

ЭТО ВАЖНО

В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 1979
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 4906
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 842
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 1072
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 4275
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
11:28 1288
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
11:17 2427
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
11:12 1610
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
10:31 3436
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
09:55 3309
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 2920
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться