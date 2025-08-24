Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время общения в лимузине главы Белого дома 15 августа обошлись без услуг переводчика. Об этом пишет New York Times.

По данным издания, у Трампа и Путина не возникло проблем в общении, так как президент России хорошо владеет английским языком и может поддержать разговор.

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Президенты вышли из своих самолетов одновременно и обменялись рукопожатием на красной ковровой дорожке. Оно длилось 15 секунд, подсчитали журналисты. Затем лидеры России и США провели фотосессию для журналистов, и после Трамп предложил Путину отправиться к месту переговоров в его лимузине. Президент России сел в Cadillac лидера США.