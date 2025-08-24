USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»

11:28 1288

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости обратился к украинцам. Обращение главы украинского государства на Майдане в Киеве опубликовано в его Telegram.

«Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире», - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина верит, что сможет достичь мира на всей своей земле: «Украина на это способна. Потому что Украина имеет характер. Каменную выдержку, взгляд, который мы не отводим, и руки, обожженные огнем и временем, но сильные. Руки, которые держат щит и защищают свое».

Зеленский отметил, что сегодня независимость Украины закаляется на поле боя: «Независимость не спит круглосуточно, работая на оборонных предприятиях, потому что так важно, чтобы наши воины имели все, чтобы независимость имела все, чтобы защитить себя... Мы доказываем, что украинцы есть, и украинцы будут на этой земле, на этой площади, где через сто лет будут стоять следующие поколения и через сто лет будут отмечать здесь День независимости Украины».

Зеленский подчеркнул, что «каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает, мир это уважает, уважает Украину, воспринимает ее равной... Сегодня и США, и Европа соглашаются: Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина завоевала свою независимость».

В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 1985
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 4906
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 851
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 1080
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 4278
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
11:28 1289
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
11:17 2431
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
11:12 1615
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
10:31 3446
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
09:55 3311
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 2921

ЭТО ВАЖНО

В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 1985
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 4906
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 851
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 1080
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 4278
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»
11:28 1289
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского
11:17 2431
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
Что обсуждали Путин и Трамп без переводчиков?
11:12 1615
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
Российский военный самолет столкнулся с армянским деревом
10:31 3446
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
Главком ВСУ назвал лучшего гаранта независимости Украины
09:55 3311
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии
Голод в Газе и выставка тыкв в Германии этот циничный мир
03:03 2921
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться