Зеленский обратился к украинцам: «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет»

«Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире», - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости обратился к украинцам. Обращение главы украинского государства на Майдане в Киеве опубликовано в его Telegram.

По словам президента, Украина верит, что сможет достичь мира на всей своей земле: «Украина на это способна. Потому что Украина имеет характер. Каменную выдержку, взгляд, который мы не отводим, и руки, обожженные огнем и временем, но сильные. Руки, которые держат щит и защищают свое».

Зеленский отметил, что сегодня независимость Украины закаляется на поле боя: «Независимость не спит круглосуточно, работая на оборонных предприятиях, потому что так важно, чтобы наши воины имели все, чтобы независимость имела все, чтобы защитить себя... Мы доказываем, что украинцы есть, и украинцы будут на этой земле, на этой площади, где через сто лет будут стоять следующие поколения и через сто лет будут отмечать здесь День независимости Украины».

Зеленский подчеркнул, что «каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает, мир это уважает, уважает Украину, воспринимает ее равной... Сегодня и США, и Европа соглашаются: Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина завоевала свою независимость».