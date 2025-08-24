В Баку может исчезнуть «Хутор»

В ближайшие годы в Баку может исчезнуть один из самых узнаваемых и противоречивых кварталов столицы — «Хутор». Этот район, сформировавшийся еще в советские годы, представляет собой лабиринт двухэтажных домов и тесно прижатых друг к другу самостроек. Здесь каждый переулок хранит десятки человеческих историй, но, возможно, вскоре от них останутся лишь воспоминания. Месяц назад по узким улочкам «Хутора» прошли люди с рулетками, которые измеряли площадь домов и наносили на стены отметки красной краской. Жителям, которые хотели продать свои дома, они рекомендовали снять объявления о продаже: мол, все равно скоро все пойдет на снос, а потому компенсация будет для них намного выгоднее.

Для многих эти «рекомендации» стали тревожным сигналом, поскольку за последние 15–20 лет слухи о переселении возникали и прекращались каждые несколько месяцев. Теперь же разговоры о скором выселении жителей квартала резко участились, разделив их на три лагеря: первые хотят остаться, вторые мечтают о переселении, а третьи ждут новостей о том, какая компенсация за жилье им положена. Эльнара Мамедова рассказала, как к ней в дом пришли двое мужчин и женщина, которые не отказались представиться и не ответили на вопросы о предстоящем сносе. Соседи уверены, что это были представители властей — площадь домов они измеряли почти с инженерной точностью, а всем, кто собирался делать ремонт, советовали не тратить попусту время и деньги. Эти намеки укрепили в жителях уверенность, что перемены неизбежны. Большинство жителей «Хутора» — переселенцы из Армении, оказавшиеся здесь в конце 1980-х годов. Один из них, Агахан Гусейнов, живет здесь с 1988 года и уезжать не хочет: его дом площадью 38 квадратных метров находится близко к центру города, а на предлагаемую компенсацию, по словам Агахана, приличное жилье не купишь.

Но у его соседа иное мнение. «Посмотрите на наш дом, - говорит он. - Окно есть только на улицу. В остальных комнатах — глухие стены, ведь мы делим их с соседями. Если открыть окно, оно будет выходить прямо в чужой дом. Эти дома буквально вросли друг в друга». Инфраструктура «Хутора» давно пришла в упадок. Дороги не ремонтировались годами - асфальт в трещинах и выбоинах, а улицы слишком узки для двух машин. Такси сюда почти не заезжают, «Скорая помощь» останавливается на въезде в квартал. Зимой и в дождливое время года «Хутор» тонет в сточных водах: канализационные трубы, проложенные десятилетия назад, постоянно забиваются. Чтобы хоть немного облегчить жизнь, жители сами чистят их, выгребая грязь. Молодые семьи сетуют на отсутствие детских площадок и духоту в домах. При этом старожилы помнят, что в других районах снос заканчивался неприятными сюрпризами: в компенсацию владельцев домов не включали дворы, хозяйственные постройки, бани и туалеты, что резко уменьшало сумму выплат. Ну а владельцы жилья без документов, даже прожившие здесь больше трех десятилетий, боятся остаться вообще без денег.