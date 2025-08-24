USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
11:52 1082

Накануне ВСУ на севере Сумской области отбросили россиян возле села Андреевка. Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.

При этом в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщается, что 23 августа российские войска продолжили наступательные операции в районе населенных пунктов, расположенных рядом с Андреевкой - возле ранее освобожденной ВСУ Кондратьевки, а также возле Новоконстантиновки и Степного.

Отмечается, что россияне пытались продвинуться и на северо-востоке от города Сумы. По данным ISW, во всех случаях россияне не достигли успеха.

В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 1995
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 4909
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 851
11:52 1083
09:19 4281
11:28 1292
11:17 2435
11:12 1618
10:31 3454
09:55 3313
03:03 2921

