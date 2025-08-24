ВСУ отбросили россиян в Сумской области

Накануне ВСУ на севере Сумской области отбросили россиян возле села Андреевка. Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.

При этом в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщается, что 23 августа российские войска продолжили наступательные операции в районе населенных пунктов, расположенных рядом с Андреевкой - возле ранее освобожденной ВСУ Кондратьевки, а также возле Новоконстантиновки и Степного.

Отмечается, что россияне пытались продвинуться и на северо-востоке от города Сумы. По данным ISW, во всех случаях россияне не достигли успеха.