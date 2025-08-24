Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»

Украина стремится к достойному и всеобъемлющему миру, рассчитывает на силу всего мира и не слишком верит «российским голубям мира», поэтому будет полагаться на собственные ракеты «Фламинго», заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня независимости. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

«…Украина не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам. И когда Россия хочет взять Сумщину, тогда появляются Вооруженные силы на Курщине. Когда враг бьет по нашей энергетике, хочет оставить нас без света и тепла, тогда пылают его НПЗ. И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость», - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что так же, когда РФ атакует украинские мирные города, больницы, школы, она в ответ получает «Паутину».

«Сколько раз мы предлагали прекращение огня? Сколько раз мы говорили: «Мы хотим тишины, мы стремимся к миру? Но достойному и всеобъемлющему, поэтому рассчитываем на силу всего мира. И поэтому не слишком верим российским голубям мира, и поэтому будем полагаться на украинские «Фламинго», - сказал президент Украины.

По его словам, «Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который «русские» называют «компромиссом», необходим справедливый мир. И только украинцы будут решать свое будущее, мир это знает и уважает и воспринимает Украину равной».

«…Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место за столом, ей не говорят: «Подождите за дверью». Ей говорят: «Решать только вам», - резюмировал Зеленский.

На днях Зеленский сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго». По словам президента Украины, подробности не будут раскрываться, пока «нет возможности применения сотни ракет». Зеленский заявил, что «до конца декабря или в январе-феврале» 2026 года должен быть дан старт массовому производству этих ракет.