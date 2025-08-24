Отдаст ли Украина Донбасс?

В публикации отмечается, что пока неясно, к чему приведут дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, чтобы завершить войну в Украине, но Донбасс в любом случае будет в центре любых переговоров.

Россия требует от Украины передать ей оставшуюся часть Донбасса как условие для прекращения войны. Но для Украины эта территория имеет стратегическое, а также личное значение, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, Донбасс - это место, где развернулась большая часть войны. Десятки тысяч солдат погибли с обеих сторон.

«Это отравленная пилюля, — заявил Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел. — Украине придется это проглотить, а там посмотрим, как Украина это переварит».

В комментариях NYT бывшие украинские чиновники и политологи заявили, что единственный способ для Зеленского убедить украинцев уступить территорию — это предоставить гарантии безопасности, подкрепленные США: «Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак».

Балаж Ярабик, бывший политический советник Европейского Союза в Киеве, заявил, что Украина, возможно, достигла точки, когда она может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности». Он добавил: «Если в обмен она избавится от Донбасса, я думаю, так и будет».

Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия в обмен на Донбасс может вернуть часть территории, возможно, небольшие участки на северо-востоке Украины, и считает это «выгодным» решением.

Президент киевского исследовательского центра Максим Скрипченко считает, что продвижение России в регионе в последние три года было медленным, и уступка остальной части Донбасса сейчас также означала бы передачу городов и укреплений, которые могли бы помочь России начать будущее вторжение.

Как писало издание Reuters, Путин во время саммита на Аляске потребовал от Украины отказаться от Донбасса, от амбиций вступить в НАТО, сохранять нейтралитет и не допускать западные войска в страну. При этом во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу Донбасса под контроль РФ с тем, если бы США пришлось отдать часть Флориды.