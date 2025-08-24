USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Отдаст ли Украина Донбасс?

12:51 1809

Россия требует от Украины передать ей оставшуюся часть Донбасса как условие для прекращения войны. Но для Украины эта территория имеет стратегическое, а также личное значение, пишет The New York Times.

В публикации отмечается, что пока неясно, к чему приведут дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, чтобы завершить войну в Украине, но Донбасс в любом случае будет в центре любых переговоров.

Как отмечает издание, Донбасс - это место, где развернулась большая часть войны. Десятки тысяч солдат погибли с обеих сторон.

«Это отравленная пилюля, — заявил Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел. — Украине придется это проглотить, а там посмотрим, как Украина это переварит».

В комментариях NYT бывшие украинские чиновники и политологи заявили, что единственный способ для Зеленского убедить украинцев уступить территорию — это предоставить гарантии безопасности, подкрепленные США: «Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак».

Балаж Ярабик, бывший политический советник Европейского Союза в Киеве, заявил, что Украина, возможно, достигла точки, когда она может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности». Он добавил: «Если в обмен она избавится от Донбасса, я думаю, так и будет».

Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия в обмен на Донбасс может вернуть часть территории, возможно, небольшие участки на северо-востоке Украины, и считает это «выгодным» решением.

Президент киевского исследовательского центра Максим Скрипченко считает, что продвижение России в регионе в последние три года было медленным, и уступка остальной части Донбасса сейчас также означала бы передачу городов и укреплений, которые могли бы помочь России начать будущее вторжение.

Как писало издание Reuters, Путин во время саммита на Аляске потребовал от Украины отказаться от Донбасса, от амбиций вступить в НАТО, сохранять нейтралитет и не допускать западные войска в страну. При этом во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу Донбасса под контроль РФ с тем, если бы США пришлось отдать часть Флориды.

Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 1160
Горит торговый центр «Садарак»
Горит торговый центр «Садарак» добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 5240
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 4903
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 6968
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 7696
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 1810
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 4201
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5168
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 2024
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 2254
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 5383

ЭТО ВАЖНО

Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 1160
Горит торговый центр «Садарак»
Горит торговый центр «Садарак» добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 5240
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 4903
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 6968
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 7696
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 1810
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 4201
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5168
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 2024
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 2254
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 5383
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться