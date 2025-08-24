USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Трамп: Мужество Украины вдохновляет многих...

13:14 1149

Президент США Дональд Трамп поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского и украинцев с Днем независимости, который отмечается 24 августа.

«Уважаемый господин президент, от имени американского народа выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости», - сказано в заявлении Трампа.

Президент США отметил, что у народа Украины несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих. «Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства», - отметил он, добавив, что сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам.

«Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины», - говорится в заявлении.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления: «Мы ценим ваши добрые слова для украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят бок о бок с Украиной, защищая самое ценное: независимость, свободу и гарантированный мир».

Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 1161
Горит торговый центр «Садарак»
Горит торговый центр «Садарак» добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 5245
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 4905
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 6969
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 7697
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 1812
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 4203
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5168
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 2026
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 2255
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 5384

