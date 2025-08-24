Трамп: Мужество Украины вдохновляет многих...

«Уважаемый господин президент, от имени американского народа выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости», - сказано в заявлении Трампа.

Президент США отметил, что у народа Украины несокрушимый дух, а мужество Украины вдохновляет многих. «Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства», - отметил он, добавив, что сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам.

«Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины», - говорится в заявлении.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления: «Мы ценим ваши добрые слова для украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят бок о бок с Украиной, защищая самое ценное: независимость, свободу и гарантированный мир».