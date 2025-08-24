Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?

Три эсминца США в воскресенье подошли к берегам Венесуэлы. К ним присоединились три судна-амфибии. На борту эсминцев находятся 4500 морских пехотинцев и 2200 военных из экспедиционного корпуса морской пехоты. Группировка обладает большой огневой мощью. На ее вооружении находятся самонаводящиеся ракеты класса Arleigh Burke и дальнобойные ракеты Tomahawk, противоракетные установки, снаряды для борьбы с подводными лодками и другое оружие. Вопрос в том, как будут использованы эти военные корабли. Белый дом и Пентагон никак не конкретизировали боевую задачу. Представители администрации ограничились лишь повторением известного плана президента, направленного против наркокартелей Латинской Америки, в том числе венесуэльских. Недавно была в два раза - до 50 миллионов долларов - повышена награда за голову президента этой страны Николаса Мадуро, обвиненного в том, что он завалил кокаином Соединенные Штаты.

Нынешняя экспедиция воскрешает в памяти операцию по вторжению США в Панаму в 1989 году, свержению тогдашнего режима, который возглавлял Мануэль Антонио Норьега, и аресту его самого. Будет ли нынешняя акция устрашения Мадуро похожа на панамскую операцию против Норьеги? Сомнительно, хотя на первый взгляд Трамп взял в руки «панамский учебник». Адвокаты Ричард Грегони и Джон Мей, которые участвовали в расследовании дела Норьеги, говорят, что интервенция США в Венесуэлу «будет самоубийством». «Было сравнительно легко покорить Панаму, - говорит Мей. – Но Венесуэла - это совсем другое дело: у нее есть внушительная и мотивированная армия, которая окажет ожесточенное сопротивление». Наконец, нельзя забывать, что территория Венесуэлы во много раз больше маленькой Панамы. Но есть одно большое НО… Панамская экспедиция была осуществлена по приказу Джорджа Буша-старшего, волевого и ответственного человека, не боявшегося идти на риск. В 1991 он блистательно выгнал иракских вояк из Кувейта в рамках операции «Буря в пустыне», и этот молниеносный успех не смог повторить его сын в Ираке в 2003 году.

Дональд Трамп - совсем другой лидер. Он большей частью известен обилием слов и пустыми обещаниями. Единственной - и довольно неожиданной - его акцией была бомбардировка иранских ядерных объектов. Что же произойдет сейчас у берегов Венесуэлы? Эксперты предсказывают, что это будет лишь «сабельный звон» и ничего больше. Америка побряцает оружием и вернет свои эсминцы и амфибии в их родные порты. Но при таком исходе это лишь усилит репутацию Трампа как президента, который всегда отступает. Может ли хозяин Белого дома позволить себе это? Попытаюсь сделать некий прогноз. На мой взгляд, американская военно-морская армада не может уйти, не сделав ни одного выстрела. Скорее всего, «томагавки» ударят по какому-либо квадрату Венесуэлы, где предположительно находится база наркорежима, тесно сотрудничающего с колумбийскими левыми повстанцами, которые и обеспечивают своего соседа кокаином. О том, где находится эта база в джунглях, никто не будет знать, но администрация США представит этот удар как выдающийся успех в борьбе с наркокартелями.

Со своей стороны, Мадуро готов к «решительной обороне страны от агрессии США». Сначала он объявил о том, что поставит под ружье 4,5 миллиона человек, а потом расширил рамки мобилизации. В последние дни у президентского дворца собираются сотни венесуэльцев разных возрастов, преимущественно из маргинальных слоев, готовых отдать жизнь в битве с проклятыми гринго. Местные телеканалы транслируют эти митинги с утра до вечера. «Я не могу в силу своего возраста поднять винтовку, но готова помогать солдатам», - говорит Омайра Эрнандес, 78 лет, которая тоже влилась в армию сопротивления империализму США. При этом Николас Мадуро рассчитывает еще на одного мощного сторонника — Китай. На этой неделе, выступая на «Первом педагогическом конгрессе боливарианских учителей», он продемонстрировал публике новый сотовый телефон, подаренный ему Си Цзиньпином. Мадуро сказал, что с помощью этого телефона он связывается с товарищем Си. «Ni hao («здравствуй»), хiexie, xiexie («спасибо»)», - проговорил он, имитируя разговор на китайском с Си. Венесуэла в значительной степени изолирована в Латинской Америке и во всем мире. Пекин в течение многих лет был главным ее бенефициаром и покупателем венесуэльской нефти.