Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Взрыв в центре Москвы

14:07 1346

В центре Москвы взорвался баллон на третьем этаже Центрального детского магазина на Лубянке.

По информации российских СМИ, при взрыве баллона погиб один человек. Депздрав Москвы предварительно сообщал, что пострадали три человека.

Причиной называют разгерметизацию баллона. Здание ЦДМ оцеплено, на место прибыли около десяти машин скорой помощи, а также пожарные.

В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что людей эвакуировали до прибытия пожарных. В МЧС уточнили, что после проверки признаков возгорания не было обнаружено. Ограничено движение на Лубянской площади.

Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 1167
Горит торговый центр «Садарак»
Горит торговый центр «Садарак» добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 5253
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 4910
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 6969
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 7698
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 1815
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 4208
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5168
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 2030
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 2257
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 5386

