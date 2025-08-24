Взрыв в центре Москвы

В центре Москвы взорвался баллон на третьем этаже Центрального детского магазина на Лубянке.

По информации российских СМИ, при взрыве баллона погиб один человек. Депздрав Москвы предварительно сообщал, что пострадали три человека.

Причиной называют разгерметизацию баллона. Здание ЦДМ оцеплено, на место прибыли около десяти машин скорой помощи, а также пожарные.

В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что людей эвакуировали до прибытия пожарных. В МЧС уточнили, что после проверки признаков возгорания не было обнаружено. Ограничено движение на Лубянской площади.