Спецпосланник Трампа на торжествах по случаю Дня независимости Украины

Спецпредставитель президента США Кит Келлог приехал в Киев 24 августа — в День независимости Украины, сообщает РБК-Украина.
Представитель администрации Дональда Трампа принял участие в торжественных мероприятиях. Его заметили на трансляции с Софийской площади Киева. В торжествах также участвовали представители и чиновники из других стран, в том числе премьер-министр Канады Марк Карни. Он впервые приехал в Киев.
Среди иностранных гостей также министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Канады.