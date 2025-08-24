USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Спецпосланник Трампа на торжествах по случаю Дня независимости Украины

14:18 406

Спецпредставитель президента США Кит Келлог приехал в Киев 24 августа — в День независимости Украины, сообщает РБК-Украина.

Представитель администрации Дональда Трампа принял участие в торжественных мероприятиях. Его заметили на трансляции с Софийской площади Киева. В торжествах также участвовали представители и чиновники из других стран, в том числе премьер-министр Канады Марк Карни. Он впервые приехал в Киев.

Среди иностранных гостей также министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Канады.

Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 1169
Горит торговый центр «Садарак»
Горит торговый центр «Садарак» добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 5257
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 4911
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 6969
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 7698
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 1816
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 4209
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5168
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
Зеленский: Не верим «российским голубям мира», будем полагаться на «Фламинго»
12:09 2031
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
ВСУ отбросили россиян в Сумской области
11:52 2259
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
Украинские беспилотники бьют по России: под ударом порт и нефтезавод
09:19 5388

