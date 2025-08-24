Израиль от своих планов не откажется

Израильский кабинет министров по вопросам политики и безопасности на заседании 26 августа рассмотрит план захвата города Газа, сообщает портал Ynet.

По его информации, входящим в узкий кабмин министрам будет предложено проголосовать за утверждение плана операции в городе Газа. Кроме того, на заседании будет представлена обновленная информация о ходе переговоров по соглашению об освобождении заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибыв в палестинский анклав, сообщил, что целью его визита является утверждение армейского плана по захвату города Газа. Кроме того, он заявил, что поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и «прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля». По словам премьера, разгром ХАМАС и освобождение всех заложников «идут рука об руку», то есть будут реализовываться параллельно.