Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

В Армении не захотели видеть Севду Ализаде

15:01 3695

В Армении идет подготовка к фестивалю Coca-Cola Music Fest Armenia. Среди приглашенных исполнителей есть и нидерландская певица «с азербайджанскими корнями» Севдализа (Севда Ализаде).

Армянская общественность нервно отреагировала на сей факт, раскритиковав организаторов мероприятия. Те, в свою очередь, заявили, что «слышат и принимают мнения и озабоченность» в связи с приглашением певицы, а также «активно сотрудничают с партнерами, пересматривая ситуацию», пишут армянские СМИ. Они пообещали в ближайшее время выступить с официальным заявлением.

Севда Ализаде, выступающая под псевдонимом Севдализа, родилась в Тегеране в конце 1980-х, в первой половине 1990-х ее семья переехала в Амстердам. Также выступала в национальной баскетбольной сборной, получила степень магистра по бизнес-коммуникациям. 

Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 6820
Оружие Украине на миллиард
Оружие Украине на миллиард
15:21 1979
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
15:01 3696
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 2318
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 16:00
16:00 8577
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 6530
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 7401
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 8180
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 2796
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 5612
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5349

