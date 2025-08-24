В Армении не захотели видеть Севду Ализаде

В Армении идет подготовка к фестивалю Coca-Cola Music Fest Armenia. Среди приглашенных исполнителей есть и нидерландская певица «с азербайджанскими корнями» Севдализа (Севда Ализаде).

Армянская общественность нервно отреагировала на сей факт, раскритиковав организаторов мероприятия. Те, в свою очередь, заявили, что «слышат и принимают мнения и озабоченность» в связи с приглашением певицы, а также «активно сотрудничают с партнерами, пересматривая ситуацию», пишут армянские СМИ. Они пообещали в ближайшее время выступить с официальным заявлением.

Севда Ализаде, выступающая под псевдонимом Севдализа, родилась в Тегеране в конце 1980-х, в первой половине 1990-х ее семья переехала в Амстердам. Также выступала в национальной баскетбольной сборной, получила степень магистра по бизнес-коммуникациям.