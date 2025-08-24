USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Оружие Украине на миллиард

15:21 1980

Канада в сентябре передаст Украине оружие на более чем $1 млрд, заявил премьер-министр страны Марк Карни.

Премьер-министр Канады впервые приехал в Киев, он принимает участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины.

«На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», - отметил Марк Карни во время речи в Киеве.

Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 6823
Оружие Украине на миллиард
Оружие Украине на миллиард
15:21 1981
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
15:01 3698
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 2321
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 16:00
16:00 8580
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 6531
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 7401
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 8181
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 2796
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 5615
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5350

