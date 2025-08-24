Оружие Украине на миллиард

Канада в сентябре передаст Украине оружие на более чем $1 млрд, заявил премьер-министр страны Марк Карни.
Премьер-министр Канады впервые приехал в Киев, он принимает участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины.
«На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», - отметил Марк Карни во время речи в Киеве.