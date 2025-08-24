USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Американских военных выводят из баз в Ираке

15:47 438

Соединенные Штаты решили вывести своих военных из баз «Айн-аль-Асад» и «Виктория» в Ираке, а также ускорить вывод сил из страны. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По его данным, американские войска начинают переброску своего персонала на военную базу в Эрбиль и соседнюю арабскую страну.

«Американцы проинформировали своих иракских коллег, что ускорят процесс вывода войск и не будут придерживаться графика, установленного в рамочном соглашении между двумя странами», — сказал источник телеканала.

Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 6829
Оружие Украине на миллиард
Оружие Украине на миллиард
15:21 1983
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
15:01 3701
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 2321
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 16:00
16:00 8583
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 6533
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 7401
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 8181
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 2797
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 5616
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5350

ЭТО ВАЖНО

Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 6829
Оружие Украине на миллиард
Оружие Украине на миллиард
15:21 1983
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
15:01 3701
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 2321
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 16:00
16:00 8583
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 6533
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 7401
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 8181
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 2797
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 5616
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться