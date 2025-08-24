Нетаньяху отправил своего министра в Эмираты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил министра стратегического планирования Рона Дермера в Объединенные Арабские Эмираты с целью улучшения отношений между двумя странами, сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованной информации, целью визита было улучшение отношений, ухудшившихся из-за войны в секторе Газа, а также расширения «поселений на Западном берегу». Визит состоялся две недели назад. Рон Дермер посетил Дубай, где встречался с высокопоставленными представителями руководства ОАЭ, в том числе с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Поводом для визита стала разведывательная информация, поступившая в распоряжение Израиля, США, Великобритании и других стран, о непосредственной угрозе израильским и еврейским объектам на территории ОАЭ.

Bloomberg отмечает, что МИД ОАЭ и другие официальные источники не комментируют эту информацию.