Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле «146 на 146», сообщило Минобороны РФ.

«Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области...» — заявили в ведомстве.

Российские военные сейчас находятся в Беларуси и будут перевезены в Россию. Посредничество в их обмене оказали ОАЭ.

14 августа Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими по формуле 84 на 84. По словам президента Владимира Зеленского, среди вернувшихся домой были те, кто «удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов», а среди освобожденных военных – «защитники Мариуполя». В конце июля Зеленский сообщал, что с начала войны России против Украины из российского плена вернулись 5857 человек. Еще 555 удалось вернуть без обменов.