Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими

16:16 442

Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле «146 на 146», сообщило Минобороны РФ.

«Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации — жителей Курской области...» — заявили в ведомстве.

Российские военные сейчас находятся в Беларуси и будут перевезены в Россию. Посредничество в их обмене оказали ОАЭ.

14 августа Россия и Украина обменялись военнопленными и гражданскими по формуле 84 на 84. По словам президента Владимира Зеленского, среди вернувшихся домой были те, кто «удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов», а среди освобожденных военных – «защитники Мариуполя». В конце июля Зеленский сообщал, что с начала войны России против Украины из российского плена вернулись 5857 человек. Еще 555 удалось вернуть без обменов.

Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 6836
Оружие Украине на миллиард
Оружие Украине на миллиард
15:21 1983
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
В Армении не захотели видеть Севду Ализаде
15:01 3704
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф?
Войска Трампа идут на Мадуро. Блеф? горячая тема
13:40 2323
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
140 пожарных тушат пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 16:00
16:00 8591
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Теплое письмо новость дополнена 13:25
13:25 6537
В России-бензоколонке перебои с бензином
В России-бензоколонке перебои с бензином горячая тема
01:56 7402
Если с треском увольняют главу военной разведки…
Если с треском увольняют главу военной разведки… наша корреспонденция, все еще актуально
01:32 8184
Отдаст ли Украина Донбасс?
Отдаст ли Украина Донбасс?
12:51 2799
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп
11:45 5617
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?
Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины? Павел Гавличек отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
23 августа 2025, 22:53 5352

