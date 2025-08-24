Воззвание посла Украины в Азербайджане

В воскресенье, 24 августа, Украина празднует День независимости. Праздник установлен в честь принятия Верховной радой Украинской ССР 24 августа 1991 года Акта провозглашения независимости Украины. В четвертый раз Украина отмечает День независимости в условиях войны. Ранее президент Владимир Зеленский обратился к народу Украины с Майдана Незалежности. В своем обращении Зеленский отметил, что независимость Украины закаляется на поле боя: «…Мы доказываем, что украинцы есть, и украинцы будут на этой земле, на этой площади, где через сто лет будут стоять следующие поколения и через сто лет будут отмечать здесь День независимости Украины».

«Дорогие друзья, уважаемые партнеры!

24 августа Украина отмечает 34-ю годовщину своей Независимости. Для нас это не просто дата в календаре — это символ свободы, достоинства и права украинского народа самому решать свою судьбу.

В этот день в 1991 году Верховная рада Украины приняла Акт о Независимости, а 1 декабря на референдуме более 90% граждан подтвердили этот выбор. Все регионы, включая Крым, Севастополь, Донецк и Луганск, абсолютным большинством поддержали решение жить в свободной и независимой стране.

Сегодня, как и раньше, нам вновь приходится отстаивать свою независимость в тяжелых испытаниях. Украинские воины с оружием в руках защищают не только нашу землю, но и ценности демократии, мира и безопасности для Европы и всего мира. Украина активно отстаивает ценности международного права, Устава ООН, а также фундаментальные принципы территориальной целостности и суверенитета на международной арене. Президент Владимир Зеленский во время недавнего визита в США подчеркнул, что сложнейшие вопросы можно решить только через прямой диалог лидеров, и отметил ключевое значение единства Европы, которое должно оставаться таким же прочным, как в начале войны.

Международные партнеры поддерживают Украину и формируют новые форматы взаимодействия. Недавно более 30 стран объединились в Coalition of the willing и подтвердили стремление достичь справедливого и прочного мира, усиливая давление на агрессора.

Сегодня я хочу выразить особую признательность руководству и народу Азербайджана. Отдельным решением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в августе Украина получила новую партию электрооборудования на сумму 2 миллиона американских долларов для восстановления энергосистемы, пострадавшей от российских ударов. Ранее, в феврале, уже был выделен один миллион американских долларов на аналогичную помощь. С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году Азербайджан направляет гуманитарную помощь — медикаменты, продукты, генераторы и многое другое. Благодаря азербайджанской помощи реализуются важные социальные проекты в городе Ирпень, которые очень пострадал и был освобожден от российской оккупации в конце марта 2022 года. Кроме того, в Азербайджане регулярно организуется реабилитация и отдых украинских детей. Мы очень благодарны за братскую помощь Азербайджана и всегда будем помнить об этом!

История украинско-азербайджанских связей уходит в начало ХХ века — еще в 1918 году наши государства, тогда Украинская Народная Республика и Азербайджанская Демократическая Республика, имели дипломатические отношения. Сегодня мы углубляем наше стратегическое партнерство, которое охватывает экономику, энергетику, торговлю, образовательные, гуманитарные и культурные проекты, а также взаимную поддержку и взаимодействие на международной арене.

Во время недавнего телефонного разговора лидеров Украины и Азербайджана, который состоялся 10 августа, президент Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана и весь азербайджанский народ с достигнутыми при поддержке и посредничестве президента США Дональда Трампа договоренностями с Арменией, подчеркнув их важность для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Глава украинского государства проинформировал о контактах Украины с международными партнерами, подчеркнув, что все одинаково настроены на реальное завершение войны и эффективную дипломатию. Лидеры обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, основные принципы, которые могут приблизить мир. Президент Украины выразил благодарность за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию.

Отдельное внимание было уделено энергетическому сотрудничеству Украины и Азербайджана, где уже есть значительные результаты и договоренность продолжать совместную работу. Владимир Зеленский также сообщил о российских ударах по энергетическим объектам, отметив, что это является попыткой заблокировать маршруты, обеспечивающие энергетическую независимость Украины и других европейских стран.

День Независимости — это не просто праздник, а ежедневная борьба, которая объединяет Украину и наших друзей. Мы глубоко ценим искреннюю поддержку и солидарность Азербайджана, которые укрепляют нашу веру в то, что справедливый мир обязательно восторжествует.

В этот день желаем нашим партнерам и друзьям мира, здоровья, а также благополучия и процветания. Уверен, что единство наших народов и дружба Украины и Азербайджана помогут преодолеть любые испытания и приблизят долгожданный справедливый мир. Слава Украине!»