Израиль нанес мощные удары по Йемену: под ударом президентский комплекс

Израильские военные нанесли серию ударов по энергетическим объектам в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий боевикам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, Израиль атаковал топливозаправочную станцию компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанцию «Хазиз». Информация о жертвах не приводится. Телеканал утверждает, что хуситы отбили налет большинства самолетов Израиля.