Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Израиль нанес мощные удары по Йемену: под ударом президентский комплекс

Израильские военные нанесли серию ударов по энергетическим объектам в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий боевикам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, Израиль атаковал топливозаправочную станцию компании Yemen Petroleum Company (YPC) и электростанцию «Хазиз». Информация о жертвах не приводится. Телеканал утверждает, что хуситы отбили налет большинства самолетов Израиля.

Тем временем израильские СМИ сообщают, что целями армии Израиля по Йемену были военный комплекс в районе Президентского дворца, топливный склад и две электростанции. В ЦАХАЛ подчеркивают, что атака стала ответом на запуск в пятницу хуситами по Израилю ракеты с кассетной боеголовкой.

Сотрудник израильской службы безопасности рассказал, что удар по президентскому комплексу был призван послать хуситам сигнал: их правительственные объекты находятся под прицелом. О присутствии каких-либо высокопоставленных представителей хуситов во время атаки информации нет. По имеющимся данным, в ходе атаки ЦАХАЛ на Йемен было поражено примерно десять объектов.

