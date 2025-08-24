Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече

«Мы хотим мира на Украине. Мира на Украине хочет и президент США Трамп. Реакция на встречу в Анкоридже, визит этих европейских представителей в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют – «победа», «поражение» и т.д.», - сказал глава МИД РФ, добавив, что Путин также «хочет мира».

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп «хотят мира» в Украине, а действия европейских политиков показывают, что они этого не желают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

Лавров прокомментировал заявления американских законодателей, которые заявляют, что Россия «водит за нос» Трампа: «Не законодателям и не СМИ решать, чем руководствуется президент США Трамп. Мы уважаем президента Трампа, поскольку он отстаивает национальные интересы Америки. У меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, поскольку тот отстаивает национальные интересы России. То, что они обсуждают между собой, не является секретом».

Лавров также в интервью заявил, что Россия не считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером, но признает его статус руководителя де-факто. «Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться… Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является. Так что да, президент России Владимир Путин готов с ним встретиться», — сказал Лавров, которого цитируют российские СМИ.

При этом Лавров заявил, что «мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему (Зеленскому) возможность заявить, что он легитимен. Ведь легитимность — это отдельная тема. Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), и вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны — очень важен».

По мнению Лаврова, Россия не считает встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина целесообразной, если она будет сосредоточена на «воображаемом эффекте», который создают «шоумены». «Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным… Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам», — уверяет Лавров.

Лавров утверждает, что вопрос о встрече двух президентов в разговоре с Путиным и Трампом на Аляске не обсуждался, там говорилось о продолжении прямых контактов России и Украины, начатых в Стамбуле. Тема личной встречи Путина и Зеленского возникла «экспромтом». Позднее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом «четко заявил», что Россия готова продолжать прямые переговоры с украинской стороной, которые начались в Стамбуле. Делегации России и Украины, сказал Лавров, «встречались и будут встречаться» в Стамбуле.

По мнению главы МИД России, «Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре…».