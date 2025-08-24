USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC заявил, что его появление на Аляске в свитере с надписью СССР не сигнализировало о желании восстановить Советский Союз.

Журналист спросил главу российского МИДа, хотел ли он, прилетев на Аляску в свитере с надписью СССР, продемонстрировать желание восстановить Советский Союз. «Нет. Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — ответил Лавров.

Он заявил, что человеку следует знать свои корни, бережно хранить воспоминания о прошлом — юности, друзьях и первой любви. «Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний <...>, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия признала все бывшие советские республики как современные суверенные государства и общается с ними исходя из такого убеждения.

Саммит Путина и президента США Дональда Трампа прошел на Аляске 15 августа. Лавров вошел в состав российской делегации, «Известия» опубликовали видео, как глава МИДа прибыл в отель в Анкоридже в свитере с надписью «СССР». Позже Путин прокомментировал такой образ Лаврова, в шутку назвав министра империалистом.

