Вице-президент США об уступках России и окончании войны

«Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили в том, что признают территориальную целостность Украины после войны», - сказал вице-президент США.

Россияне впервые за 3,5 года войны против Украины пошли на уступки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC Meet the Press.

По словам Вэнса, россияне уже признали, что не смогут установить «марионеточный режим» в Украине. «Они (Россия) действительно проявили готовность к гибкости в отношении некоторых своих основных требований. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны», - подчеркнул вице-президент США.

При этом Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. «Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад», - уверяет вице-президент США.

Вэнс в интервью NBC также заявил, что в Белом доме не считают, что война в Украине будет завершена «в одночасье», но надеются, что мир будет достигнут не позднее, чем через полгода. По его мнению, сейчас главное, что нужно решить — это территориальный вопрос и гарантии безопасности. «Украинцы в конечном итоге примут решение о том, где проведут территориальные границы в своей стране», — сказал Вэнс.

Соединенные Штаты не будут направлять свои войска в Украину, Вашингтон намерен играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Киева, также заявил вице-президент США. «Президент высказался крайне ясно, что войск [США] в Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны, и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны», - сказал Вэнс в интервью.

Вэнс в ответ на вопрос, водит ли Россия США за нос, ответил отрицательно: «Нет, это совершенно не так. Полагаю, что Россия пошла на значительные уступки президенту Трампу. На самом деле, впервые за три с половиной года они проявили гибкость в своих основных требованиях».

Вэнс добавил, что США «добросовестно участвуют в переговорном процессе»: «Мы стараемся вести как можно больше переговоров как с русскими, так и с украинцами, чтобы прекратить кровопролитие».

Вице-президент также заявил, что США не исключают введение санкций в отношении РФ в будущем, но эти решения будут приниматься на индивидуальной основе: «Санкции не сняты с повестки дня, но мы будем принимать такие решения отдельно по каждому случаю». Вэнс отметил, что ранее администрация США уже повысила таможенные пошлины в отношении Индии, которая является одним из ключевых партнеров России: «То, о чем мы думаем, так это как оказать давление на Россию нужным образом и тем самым заставить ее сесть за стол переговоров. Вы сказали, что санкции не приведут к прекращению огня. Я думаю, что это очевидно верно».