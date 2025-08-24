Зеленский: Для ударов по России Украине не нужно разрешение Америки

Украина наносит удары по территории России исключительно собственным дальнобойным оружием и для этого не нуждается в разрешении США. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Главу украинского государства спросили, соответствует ли действительности информация западных СМИ о запрете США использовать их ракеты ATACMS для ударов по территории России. Зеленский ответил, что такие ограничения сегодня не обсуждаются.

«Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с Соединенными Штатами такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем», - заявил президент Зеленский.

При этом президент Украины не подтвердил и не опроверг утверждение американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по России.

Об ударах Вооруженных сил Украины по территории России дальнобойными ракетами в последние месяцы не сообщалось. Судя по открытым данным, для подобных атак украинские военные применяли дальнобойные ударные дроны.