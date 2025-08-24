USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Зеленский: Для ударов по России Украине не нужно разрешение Америки

18:54

Украина наносит удары по территории России исключительно собственным дальнобойным оружием и для этого не нуждается в разрешении США. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Главу украинского государства спросили, соответствует ли действительности информация западных СМИ о запрете США использовать их ракеты ATACMS для ударов по территории России. Зеленский ответил, что такие ограничения сегодня не обсуждаются.

«Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с Соединенными Штатами такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем», - заявил президент Зеленский.

При этом президент Украины не подтвердил и не опроверг утверждение американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по России. 

Об ударах Вооруженных сил Украины по территории России дальнобойными ракетами в последние месяцы не сообщалось. Судя по открытым данным, для подобных атак украинские военные применяли дальнобойные ударные дроны.

Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:04
20:04 12162
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 9843
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 768
Мощные удары Израиля по Йемену: атакован президентский комплекс
Мощные удары Израиля по Йемену: атакован президентский комплекс обновлено 20:35
20:35 1996
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 1666
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 1983
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 3658
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 2257
Украинские разведчики заставили русских отступить
Украинские разведчики заставили русских отступить обновлено 20:03
20:03 3017
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп; все еще актуально
11:45 7428
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 9877

