Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призывает к созданию единого национального фронта для противодействия «попыткам» США подчинить исламскую республику.

Выступление Хаменеи в мечети в Тегеране, опубликованное на официальном сайте, прозвучало спустя два месяца после 12-дневной войны между Ираном и Израилем и в то время, когда Тегеран ведет переговоры с Западом о своей ядерной программе.

По словам Хаменеи, атаки Израиля и США в июне против ключевых ядерных объектов, вызвавшие ответные действия Ирана, были направлены на дестабилизацию обстановки в ИРИ.

Хаменеи заявил, что на следующий день после того, как «Иран подвергся нападению» Израиля в начале войны, «американские агенты» встретились в Европе, «чтобы обсудить, какое правительство должно управлять Ираном после исламской республики».

Хаменеи утверждает, что США стремятся сделать Иран «послушным себе», но иранский народ будет противостоять всеми силами тем, у кого «такие ошибочные ожидания». Он подчеркнул, что враждебность США к Ирану длится уже 45 лет при разных администрациях.

Хаменеи отметил, что президент США Дональд Трамп «раскрыл правду», открыто заявив о стремлении сделать Иран «послушным». По словам духовного лидера, именно это является причиной постоянных санкций и давления. С его слов, раньше истинные причины часто маскировались под темы терроризма, прав человека, прав женщин и демократии.

Хаменеи также предостерег от внутренних разногласий, которые, по его мнению, разжигают иностранные державы: «Для врага главное — посеять раздор. Сегодня, слава Богу, страна едина. Есть разные мнения, но когда дело касается защиты системы, защиты страны и противостояния врагу, народ един».

Он также раскритиковал призывы к прямым переговорам с Америкой, назвав такие взгляды «поверхностными».

