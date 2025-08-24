Крупнейший НПЗ России тушат четвертый день

Попавший под удар беспилотника завод тушат с 21 августа. К работе привлечены 412 человек и 150 единиц техники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, единственный действующий НПЗ в Ростовской области и главный поставщик нефтепродуктов на юге России, продолжает гореть четвертый день, передает The Moscow Times.

В регион стянули пожарных из соседних регионов: Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской области, а также Подмосковья. По словам Слюсаря, помимо пены пожарным потребовалось большое количество воды и пришлось отключить водоснабжение в нескольких населенных пунктах.

По подсчетам CNN, с начала августа не менее 10 крупных российских энергообъектов, включая НПЗ, попали под удары дронов. Как минимум 4 завода остановили производство — Новокуйбышевский, Сызранский, Волгоградский и Саратовский. Половина мощностей встала на заводе «Роснефти» в Рязани.

В ночь на воскресенье вновь попал под атаку Сызранский завод «Роснефти», остановивший прием нефти 15 августа.