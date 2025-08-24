USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Крупнейший НПЗ России тушат четвертый день

19:50 827

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, единственный действующий НПЗ в Ростовской области и главный поставщик нефтепродуктов на юге России, продолжает гореть четвертый день, передает The Moscow Times.

Попавший под удар беспилотника завод тушат с 21 августа. К работе привлечены 412 человек и 150 единиц техники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В регион стянули пожарных из соседних регионов: Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской области, а также Подмосковья. По словам Слюсаря, помимо пены пожарным потребовалось большое количество воды и пришлось отключить водоснабжение в нескольких населенных пунктах.

По подсчетам CNN, с начала августа не менее 10 крупных российских энергообъектов, включая НПЗ, попали под удары дронов. Как минимум 4 завода остановили производство — Новокуйбышевский, Сызранский, Волгоградский и Саратовский. Половина мощностей встала на заводе «Роснефти» в Рязани.

В ночь на воскресенье вновь попал под атаку Сызранский завод «Роснефти», остановивший прием нефти 15 августа.

Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:04
20:04 12171
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 9849
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 770
Мощные удары Израиля по Йемену: атакован президентский комплекс
Мощные удары Израиля по Йемену: атакован президентский комплекс обновлено 20:35
20:35 1997
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 1674
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 1986
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 3660
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 2260
Украинские разведчики заставили русских отступить
Украинские разведчики заставили русских отступить обновлено 20:03
20:03 3022
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп; все еще актуально
11:45 7429
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 9879

ЭТО ВАЖНО

Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:04
20:04 12171
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 9849
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 770
Мощные удары Израиля по Йемену: атакован президентский комплекс
Мощные удары Израиля по Йемену: атакован президентский комплекс обновлено 20:35
20:35 1997
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 1674
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 1986
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 3660
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 2260
Украинские разведчики заставили русских отступить
Украинские разведчики заставили русских отступить обновлено 20:03
20:03 3022
В Баку может исчезнуть «Хутор»
В Баку может исчезнуть «Хутор» наш спецреп; все еще актуально
11:45 7429
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности
Морской терминал и НПЗ в России под ударом Украины: подробности обновлено 16:30
16:30 9879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться