Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?

История вокруг миллиардера Фархада Ахмедова постепенно приобретает характер запутанного и многослойного расследования, в котором российского бизнесмена азербайджанского происхождения выставляют одновременно и жертвой мошенников, и должником по сомнительным решениям судов.
Собственные заявления бизнесмена, судебные материалы и данные независимых экспертиз рисуют картину систематического обмана и рейдерского давления, итогом которого может стать изъятие у Ахмедова имущества на сумму почти 100 миллионов манатов — в двадцать раз больше его предполагаемого долга.
Фархад Ахмедов — фигура публичная. Этот российский предприниматель и благотворитель вложил в экономику Азербайджана сотни миллионов долларов, построил на своей родине заводы и агрокомплексы, создав тысячи рабочих мест. Но, как ни парадоксально, именно в Азербайджане Ахмедов последовательно сталкивался и продолжает сталкиваться с цепочкой мошеннических схем, в которых его доверие к местным подрядчикам и управляющим оборачивалось в итоге внушительными потерями.
Первые тревожные сигналы прозвучали еще несколько лет назад, когда итальянская компания Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. сорвала контракт на благоустройство резиденции Ахмедова в Бильгя, оставив работы незавершенными и выполненными с серьезными нарушениями. Тогда, правда, суды встали на сторону предпринимателя, однако понесенные им убытки исчислялись миллионами долларов.
Следующая история оказалась куда масштабнее. В ней фигурирует Фахреддин Багиров, основатель ООО Armadil Group с уставным капиталом всего в 100 манатов. Эта компания, обязавшись использовать при ремонте недвижимости Ахмедова — от его бакинской резиденции до объектов в Ичеришехер и Гейчае — качественные европейские материалы, получила заказы на десятки миллионов. В сметах фигурировали премиальные позиции, но на деле, как свидетельствуют экспертные проверки, использовались дешевые аналоги и кустарные методы. Ущерб бизнесмена был оценен почти в 5 миллионов манатов.
Сам Багиров утверждал, что это заказчик не оплатил выполненные работы. Стороны обменялись исками, и спор перешел в плоскость коммерческого суда. Здесь, по словам Ахмедова, и проявился новый уровень мошенничества: в игру вступил Наиль Шахвердиев - доверенное лицо Ахмедова и директор связанных компаний.
Через счета подконтрольных структур и турецких компаний Ахмедов перевел около 10 миллионов манатов, которые должны были пойти на оплату услуг Armadil Group. Но Шахвердиев так и не предоставил документы, подтверждающие перевод средств. Более того, в суде он даже не представил доказательств некачественной работы подрядчика. Результат для Фархада Ахмедова оказался катастрофическим: в июле 2024 года Бакинский апелляционный суд обязал его компанию выплатить Armadil Group 2,9 миллиона долларов.
Дальнейшие события больше напоминают не правоприменение, а демонстрацию того, как работает в нашей стране коррупционная машина. По жалобам Ахмедова, судебные исполнители допустили грубые нарушения: не уведомили компанию-должника о возбуждении исполнительного производства, ограничили доступ адвокатов ответчика к материалам дела и проигнорировали их ходатайства. Исполнительные действия проходили без участия защиты, были поспешными и выборочными. Автомобили бизнесмена арестовали и передали истцу без аукциона, по заниженной цене. Недвижимость бизнесмена в Ичери-шехер оценили в 2,5 миллиона манатов, тогда как независимая экспертиза утверждает, что ее реальная цена превышает 20 миллионов манатов.
В итоге за долг в 5 миллионов у предпринимателя пытаются изъять имущество почти на 100 миллионов манатов. Столь очевидная диспропорция, по словам юристов Ахмедова, сама по себе является признаком давления и злоупотреблений.
Впрочем, только имущественными тяжбами эта история не ограничивается. В своих обращениях Ахмедов указывает, что в Азербайджане подобные схемы сопровождали его бизнес не один год. Он вспоминает, как управляющие агрокомплексом в Исмаиллинском районе фактически разграбили хозяйство. Тогда из бассейнов рыбного хозяйства исчезло 60 тысяч осетров, виноградники на сотни гектаров были уничтожены, а птицеферму довели до полного запустения. Эти эпизоды складываются в общий контур: системное хищение активов и сознательное разрушение бизнес-структур.
За всеми этими событиями возникает ключевой вопрос: идет ли речь о банальном мошенничестве отдельных подрядчиков и менеджеров или мы имеем дело с целенаправленной кампанией какой-то группировки сил по вытеснению из страны бизнесмена, вложившего в экономику Азербайджана десятки миллионов долларов? В пользу второй версии говорят несоразмерные меры судебных исполнителей и игнорирование жалоб со стороны государственных органов.
Ахмедов прямо утверждает, что его инвестиции и социальные проекты обернулись для него не признанием и коммерческой выгодой, а многолетними схемами обмана, присвоения и рейдерского давления. А слова бизнесмена звучат как обвинение системе: «Все мои жалобы оставались без внимания».
Эта история далека от завершения. Вышестоящие инстанции рассматривают жалобы Фархада Ахмедова, его юристы подали иски против судебных исполнителей, а масштаб конфликта уже давно вышел за рамки хозяйственного спора, став индикатором того, как в стране, остро нуждающейся в инвестициях, обращаются с крупными капиталами, и каким образом институты, призванные защищать право собственности, превращаются в инструмент перераспределения активов.