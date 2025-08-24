Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?

История вокруг миллиардера Фархада Ахмедова постепенно приобретает характер запутанного и многослойного расследования, в котором российского бизнесмена азербайджанского происхождения выставляют одновременно и жертвой мошенников, и должником по сомнительным решениям судов. Собственные заявления бизнесмена, судебные материалы и данные независимых экспертиз рисуют картину систематического обмана и рейдерского давления, итогом которого может стать изъятие у Ахмедова имущества на сумму почти 100 миллионов манатов — в двадцать раз больше его предполагаемого долга. Фархад Ахмедов — фигура публичная. Этот российский предприниматель и благотворитель вложил в экономику Азербайджана сотни миллионов долларов, построил на своей родине заводы и агрокомплексы, создав тысячи рабочих мест. Но, как ни парадоксально, именно в Азербайджане Ахмедов последовательно сталкивался и продолжает сталкиваться с цепочкой мошеннических схем, в которых его доверие к местным подрядчикам и управляющим оборачивалось в итоге внушительными потерями.

Первые тревожные сигналы прозвучали еще несколько лет назад, когда итальянская компания Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. сорвала контракт на благоустройство резиденции Ахмедова в Бильгя, оставив работы незавершенными и выполненными с серьезными нарушениями. Тогда, правда, суды встали на сторону предпринимателя, однако понесенные им убытки исчислялись миллионами долларов. Следующая история оказалась куда масштабнее. В ней фигурирует Фахреддин Багиров, основатель ООО Armadil Group с уставным капиталом всего в 100 манатов. Эта компания, обязавшись использовать при ремонте недвижимости Ахмедова — от его бакинской резиденции до объектов в Ичеришехер и Гейчае — качественные европейские материалы, получила заказы на десятки миллионов. В сметах фигурировали премиальные позиции, но на деле, как свидетельствуют экспертные проверки, использовались дешевые аналоги и кустарные методы. Ущерб бизнесмена был оценен почти в 5 миллионов манатов. Сам Багиров утверждал, что это заказчик не оплатил выполненные работы. Стороны обменялись исками, и спор перешел в плоскость коммерческого суда. Здесь, по словам Ахмедова, и проявился новый уровень мошенничества: в игру вступил Наиль Шахвердиев - доверенное лицо Ахмедова и директор связанных компаний. Через счета подконтрольных структур и турецких компаний Ахмедов перевел около 10 миллионов манатов, которые должны были пойти на оплату услуг Armadil Group. Но Шахвердиев так и не предоставил документы, подтверждающие перевод средств. Более того, в суде он даже не представил доказательств некачественной работы подрядчика. Результат для Фархада Ахмедова оказался катастрофическим: в июле 2024 года Бакинский апелляционный суд обязал его компанию выплатить Armadil Group 2,9 миллиона долларов.