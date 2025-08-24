Посол Израиля: евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности

Посол Израиля в Париже Йеошуа Зарка заявил изданию Jewish News Sindicate, что в еврейской общине Франции царит «серьезный страх» из-за резкого роста антисемитизма. По его словам, многие евреи рассматривают возможность алии (репатриации) всерьез, а не только теоретически.

Дипломат связывает эту ситуацию с политикой президента Франции Эммануэля Макрона, в частности с его признанием палестинского государства. «Он, по сути, хочет проявить себя на международной арене, поскольку внутри страны у него очень низкая поддержка. Возможно, он искренне верит, что может улучшить ситуацию, хотя на самом деле его действия дестабилизируют Ближний Восток», — подчеркнул Зарка.

В то же время посол отметил, что Израиль пользуется широкой поддержкой среди французского населения и получает поддержку от различных кругов политического истеблишмента, которые критически относятся к политике Макрона.