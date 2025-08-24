USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Посол Израиля: евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности

Посол Израиля в Париже Йеошуа Зарка заявил изданию Jewish News Sindicate, что в еврейской общине Франции царит «серьезный страх» из-за резкого роста антисемитизма. По его словам, многие евреи рассматривают возможность алии (репатриации) всерьез, а не только теоретически.

Дипломат связывает эту ситуацию с политикой президента Франции Эммануэля Макрона, в частности с его признанием палестинского государства. «Он, по сути, хочет проявить себя на международной арене, поскольку внутри страны у него очень низкая поддержка. Возможно, он искренне верит, что может улучшить ситуацию, хотя на самом деле его действия дестабилизируют Ближний Восток», — подчеркнул Зарка.

В то же время посол отметил, что Израиль пользуется широкой поддержкой среди французского населения и получает поддержку от различных кругов политического истеблишмента, которые критически относятся к политике Макрона.

Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает...
Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает... обновлено 22:15
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:50
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
