USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Болтон: На Аляске Путин вернул Трампа под свое влияние

21:11 796

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Эспрессо» заявил, что события после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске переоценивают.

«На Аляске Путину удалось снова вернуть Трампа под свое влияние. Это влияние, мнимая дружба, которую Трамп любит подчеркивать, было ослаблено полугодовыми неудачными попытками Трампа добиться прекращения огня. На Аляске Путин, с его точки зрения, смог восстановить ситуацию в свою пользу», — отметил Болтон.

По его словам, последующие встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне позволили нейтрализовать это влияние. При этом Россия пока не продемонстрировала готовности идти на реальные уступки в переговорах о мире.

Болтон также прокомментировал пессимизм президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил в соцсетях отсутствие заинтересованности Путина в мире. Экс-советник назвал это попыткой снизить ожидания от переговорного процесса.

Он не исключил возможности проведения двусторонних и трехсторонних встреч с участием Путина, Трампа и других лидеров, но отметил, что они вряд ли будут драматичными: «Путин, скорее всего, произнесет длинную лекцию о своем видении истории, а Зеленский изложит позицию Украины. Разговор будет длиться часами, и уступок от сторон ждать не стоит».

Подготовка к таким встречам, по его словам, займет недели, а значимых сдвигов ожидать не стоит. Болтон подчеркнул, что Путин стремится вести переговоры таким образом, рассчитывая на постепенное снижение уверенности Украины в возможности продолжать войну.

Кроме того, Болтон отметил, что на встрече в Вашингтоне не обсуждался вопрос обмена территориями. Вместо этого лидеры сосредоточились на предоставлении Украине гарантий безопасности, что, по его мнению, отражает сложность территориального вопроса.

Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает...
Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает... обновлено 22:15
22:15 2893
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
21:53 773
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
21:35 871
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
20:07 3221
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:50
20:50 14527
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 10871
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 1371
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 2643
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 2971
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 4618
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 3043

ЭТО ВАЖНО

Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает...
Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает... обновлено 22:15
22:15 2893
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
21:53 773
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
21:35 871
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
20:07 3221
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:50
20:50 14527
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 10871
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 1371
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 2643
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 2971
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 4618
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 3043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться