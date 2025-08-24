Болтон: На Аляске Путин вернул Трампа под свое влияние

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Эспрессо» заявил, что события после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске переоценивают.

«На Аляске Путину удалось снова вернуть Трампа под свое влияние. Это влияние, мнимая дружба, которую Трамп любит подчеркивать, было ослаблено полугодовыми неудачными попытками Трампа добиться прекращения огня. На Аляске Путин, с его точки зрения, смог восстановить ситуацию в свою пользу», — отметил Болтон.

По его словам, последующие встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне позволили нейтрализовать это влияние. При этом Россия пока не продемонстрировала готовности идти на реальные уступки в переговорах о мире.

Болтон также прокомментировал пессимизм президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил в соцсетях отсутствие заинтересованности Путина в мире. Экс-советник назвал это попыткой снизить ожидания от переговорного процесса.

Он не исключил возможности проведения двусторонних и трехсторонних встреч с участием Путина, Трампа и других лидеров, но отметил, что они вряд ли будут драматичными: «Путин, скорее всего, произнесет длинную лекцию о своем видении истории, а Зеленский изложит позицию Украины. Разговор будет длиться часами, и уступок от сторон ждать не стоит».

Подготовка к таким встречам, по его словам, займет недели, а значимых сдвигов ожидать не стоит. Болтон подчеркнул, что Путин стремится вести переговоры таким образом, рассчитывая на постепенное снижение уверенности Украины в возможности продолжать войну.

Кроме того, Болтон отметил, что на встрече в Вашингтоне не обсуждался вопрос обмена территориями. Вместо этого лидеры сосредоточились на предоставлении Украине гарантий безопасности, что, по его мнению, отражает сложность территориального вопроса.