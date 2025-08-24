Как Клинтон хотел принять Россию в НАТО, а Германия была против

В 1994 году занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон обсуждал с Борисом Ельциным возможность включения России в НАТО, однако столкнулся с сопротивлением со стороны правительства канцлера Германии Гельмута Коля.

Об этом рассказал журнал Der Spiegel, проанализировав конфиденциальные документы 1994 года. Среди них - письма Коля Клинтону, доклады немецких дипломатов в Москве и Вашингтоне, а также внутренние документы, подготовленные для тогдашнего главы МИД Германии Клауса Кинкеля.

Согласно этим документам, Билл Клинтон рассматривал вариант принятия Москвы в альянс. Посол Германии в Вашингтоне в 1994 году Томас Матуссек сообщал, что это была «официальная позиция США».

В ходе визита Ельцина в Вашингтон в сентябре 1994-го Клинтон сказал ему: «Я хочу, чтобы вы знали, что я никогда не исключал членства России. <...> Моя цель - работать с вами и другими, чтобы создать наилучшие условия для действительно единой, неразделенной, интегрированной Европы». «Я понимаю и благодарю вас за то, что вы сказали», - цитирует Der Spiegel ответ Ельцина.

В январе того же года заместитель госсекретаря США Строуб Толботт посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и проинформировал собравшихся там послов о позиции Клинтона. После этого немецкий представитель написал в Бонн, что при сохранении текущего подхода вопрос о вступлении России в альянс встанет «всего через несколько лет», утверждают журналисты издания.

«Когда речь заходила о членстве России в НАТО, немецкое правительство было гибким, как бетон», - пишет Der Spiegel. Тогдашний министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ считал, что вступление Москвы в альянс стало бы для НАТО «свидетельством о смерти».

В Бонне считали, что при подобном сценарии разногласия внутри НАТО окажутся слишком велики, и руки организации будут связаны. Кроме того, альянс считался «страховкой от российской нестабильности», которая не сработает, если Москва будет в его составе.

Существовало и опасение, что в случае вступления Москвы в НАТО западным солдатам, возможно, придется «защищать Россию на границе с Китаем и Монголией». «Бонн однозначно не видел места в альянсе даже для надежно демократической России», - продолжают журналисты.

В ноябре 1994-го рабочая группа, состоявшая из сотрудников Ведомства федерального канцлера, МИД и МВД Германии, подготовила программный документ, который разослала всем представительствам ФРГ за рубежом. В нем говорилось, что Россия, так же как Украина и Беларусь, «не может стать членом ни ЗЕС (Западноевропейского союза - организации для сотрудничества в сфере обороны и безопасности, существовавшей до 2011 года), ни НАТО».

Занимавший тогда пост главы МИД РФ Андрей Козырев однажды спросил своего немецкого коллегу Кинкеля, почему, по его мнению, Россия не должна стать членом НАТО. Тот ответил, что альянс не готов к принятию в свои ряды Москвы «на данный момент», пишет Der Spiegel.