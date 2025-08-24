Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии

Во время совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни он заявил: «Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. Теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии».

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, повлияет ли его просьба к Дональду Трампу воздействовать на Венгрию и недавние удары по нефтепроводу «Дружба» на позицию Будапешта относительно вступления Украины в ЕС.

Зеленский добавил, что это может повлиять на снятие венгерского вето на вступление Украины в ЕС и открытие первого переговорного кластера в сентябре.

В ответ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что страна отвергает угрозы Украины и считает удары по нефтепроводу нападением на её суверенитет. «В последние дни Украина предприняла серьёзное посягательство на безопасность нашего энергоснабжения. Посягательство на энергетическую безопасность следует расценивать как посягательство на суверенитет», — написал он в Facebook.

Сийярто отметил, что Венгрия уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидает того же от других государств, призвав Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии.

Ранее Зеленский сообщил, что во время встречи с Трампом в Вашингтоне просил американского президента повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС. Трамп пообещал, что его команда будет работать над этим.

22 августа Силы беспилотных систем ВСУ в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в районе станции «Унеча» в Брянской области, который поставляет нефть в Венгрию и Словакию. После этого партия премьер-министра Орбана «Фидес» опубликовала переписку с Трампом, в которой он заявил, что «очень зол» из-за ударов Украины по нефтепроводу.

В свою очередь, Венгрия и Словакия обратились к руководству ЕС с просьбой принять меры. Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что внимательно следит за прекращением поставок нефти через «Дружбу», но не видит в этом угрозы для энергетической безопасности ЕС.