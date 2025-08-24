USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии

21:35 872

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, повлияет ли его просьба к Дональду Трампу воздействовать на Венгрию и недавние удары по нефтепроводу «Дружба» на позицию Будапешта относительно вступления Украины в ЕС.

Во время совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни он заявил: «Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. Теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии».

Зеленский добавил, что это может повлиять на снятие венгерского вето на вступление Украины в ЕС и открытие первого переговорного кластера в сентябре.

В ответ министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что страна отвергает угрозы Украины и считает удары по нефтепроводу нападением на её суверенитет. «В последние дни Украина предприняла серьёзное посягательство на безопасность нашего энергоснабжения. Посягательство на энергетическую безопасность следует расценивать как посягательство на суверенитет», — написал он в Facebook.

Сийярто отметил, что Венгрия уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидает того же от других государств, призвав Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии.

Ранее Зеленский сообщил, что во время встречи с Трампом в Вашингтоне просил американского президента повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС. Трамп пообещал, что его команда будет работать над этим.

22 августа Силы беспилотных систем ВСУ в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в районе станции «Унеча» в Брянской области, который поставляет нефть в Венгрию и Словакию. После этого партия премьер-министра Орбана «Фидес» опубликовала переписку с Трампом, в которой он заявил, что «очень зол» из-за ударов Украины по нефтепроводу.

В свою очередь, Венгрия и Словакия обратились к руководству ЕС с просьбой принять меры. Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что внимательно следит за прекращением поставок нефти через «Дружбу», но не видит в этом угрозы для энергетической безопасности ЕС.

Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает...
Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает... обновлено 22:15
22:15 2895
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
21:53 776
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
21:35 873
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
20:07 3224
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:50
20:50 14530
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 10872
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 1372
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 2643
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 2975
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 4621
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 3044

ЭТО ВАЖНО

Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает...
Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает... обновлено 22:15
22:15 2895
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
21:53 776
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
21:35 873
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
20:07 3224
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:50
20:50 14530
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 10872
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 1372
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 2643
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 2975
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 4621
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 3044
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться