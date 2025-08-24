USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Экс-глава оборонной компании задержан в Турции

21:53 777

Бывший председатель правления Машиностроительной и химической промышленности (MKE) адвокат Исмет Сайхан был задержан в Анкаре по обвинениям в участии в преступной организации и шпионаже. В его доме и офисе проведены обыски, изъяты документы и материалы, имеющие доказательственное значение, сообщает Haberler.

Расследование ведется в рамках дела против преступной группы, возглавляемой Селахаттином Йылмазом. Сайхана также обвиняют в утечке планов и ценовой информации, касающихся поставок артиллерийских снарядов.

В рамках операции в нескольких городах Турции задержаны 17 человек. По решению суда 10 подозреваемых, включая лидера группы Йылмаза, арестованы, 6 находятся под судебным контролем, а 7 отпущены.

Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает...
Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает... обновлено 22:15
22:15 2895
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
21:53 778
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
21:35 874
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
20:07 3225
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:50
20:50 14532
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 10873
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 1373
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 2643
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 2975
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 4622
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 3045

ЭТО ВАЖНО

Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает...
Мощные удары Израиля по Йемену: Нетаньяху предупреждает... обновлено 22:15
22:15 2895
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
21:53 778
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
21:35 874
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
20:07 3225
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Мощный пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 20:50
20:50 14532
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
18:15 10873
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
19:33 1373
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
19:01 2643
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
18:45 2975
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
17:20 4622
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
18:18 3045
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться