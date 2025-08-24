Экс-глава оборонной компании задержан в Турции

Бывший председатель правления Машиностроительной и химической промышленности (MKE) адвокат Исмет Сайхан был задержан в Анкаре по обвинениям в участии в преступной организации и шпионаже. В его доме и офисе проведены обыски, изъяты документы и материалы, имеющие доказательственное значение, сообщает Haberler.

Расследование ведется в рамках дела против преступной группы, возглавляемой Селахаттином Йылмазом. Сайхана также обвиняют в утечке планов и ценовой информации, касающихся поставок артиллерийских снарядов.

В рамках операции в нескольких городах Турции задержаны 17 человек. По решению суда 10 подозреваемых, включая лидера группы Йылмаза, арестованы, 6 находятся под судебным контролем, а 7 отпущены.