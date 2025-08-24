USD 1.7000
Дуров назвал свой арест во Франции «ошибкой полиции»

24 августа 2025, 22:30

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров назвал свой арест, произошедший год назад, «ошибкой французской полиции». Об этом Дуров написал в Telegram-канале на английском языке.

«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру», - написал он.

Дуров подчеркнул, что спустя год расследование не смогло выявить его вину и Telegram. «Наши практики модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда отвечал на все юридически обязательные запросы из Франции», - уточнил он.

По словам Дурова, единственным результатом его ареста является «ущерб имиджу Франции как свободной страны». Также он сообщил, что спустя год после его ареста он вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, при этом дата апелляции еще не назначена.

24 августа прошлого года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых - соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

В середине июня французские власти смягчили условия судебного контроля в отношении Дурова, разрешив ему с 10 июля покидать территорию республики.

